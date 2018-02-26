Главная » Новости

Чтобы герань была пышной, используете это средство



Однажды в Ботаническом саду я не могла оторвать взгляда от герани. Женщина, которая "дежурила" там, рассказала мне про это средство. Я была уверена, что для того, чтобы герань была такой красивой, её пичкают различными химикатами. Увы, но я ошиблась… 

Решила поделиться с вами рецептом этого эликсира!

Герань будет почти целый год цвести! Она будет сильной, перестанет болеть, не будет поддаваться солнечным ожогам.

Вот мой результат:

эликсир для герани

Вот что вам понадобиться для создания этого чудесного средства:

2,7 л воды
100 г дрожжей
пол стакана сахара

Ну и, естественно, сам процесс приготовления: 

В банку, объемом 3 л, налейте 2,6-2,7 л отстоянной воды, не содержащей хлор.

эликсир для гераниэликсир для гераниэликсир для герани

Source: http://www.kaleidoscope17.ru/feed

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Безопасная лечебная гимнастика при шейном остеохондрозе
Безопасная лечебная гимнастика при шейном остеохондрозе В статье – популярные и безопасные комплексы упражнений
3 натуральных чудо-масла против старения кожи
3 натуральных чудо-масла против старения кожи Эти масла — мощное средство в борьбе с
Костный бульон повысит уровень коллагена и омолодит кожу «изнутри»
Костный бульон повысит уровень коллагена и омолодит кожу «изнутри» Коллаген – это аминокислота, которая
Теперь целительная сила молитвы доказана учёными
Др. Эндрю Ньюберг, профессор Университета Томаса Джефферсона в США, провел исследование МРТ и обнаружил, что
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Яндекс.Метрика