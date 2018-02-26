Чтобы герань была пышной, используете это средство







Однажды в Ботаническом саду я не могла оторвать взгляда от герани. Женщина, которая "дежурила" там, рассказала мне про это средство. Я была уверена, что для того, чтобы герань была такой красивой, её пичкают различными химикатами. Увы, но я ошиблась…

Решила поделиться с вами рецептом этого эликсира!

Герань будет почти целый год цвести! Она будет сильной, перестанет болеть, не будет поддаваться солнечным ожогам.

Вот мой результат:

Вот что вам понадобиться для создания этого чудесного средства:



2,7 л воды

100 г дрожжей

пол стакана сахара

Ну и, естественно, сам процесс приготовления:

В банку, объемом 3 л, налейте 2,6-2,7 л отстоянной воды, не содержащей хлор.

Source: http://www.kaleidoscope17.ru/feed