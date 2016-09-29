Чудо-мазь от ожогов, пролежней и ран

Чудо-мазь, от ран, пролежней, нарывов, ожоги, боли в коленях
Нашла я на просторах интернете хороший рецептик.
Вот что пишет автор Татьяна Векленко:
« Есть у меня рецепт одной чудесной мази. Это своего рода „спасатель“ в нашей семье. Эта мазь очень хорошо вытягивает гной.
Что ею лечат:
— гайморит (растопить в ложке немного мази и пока она горячая набрать в пипетку и закапать в нос раза два подряд через пару часов).
— гнойные отиты (марлевый жгутик, пропитанный мазью, вставляется в ухо),
— нарывы и чирьи,
— бронхи, боли в желудке (три раза в день по 1/3 ч. л. мази принимать до еды).
— фиброма, кисты яичника, воспаления (смазывать влагалище),
— трофические язвы,
— ожоги, боли в коленях.
Для приготовления мази нужно:
200 гр. подсолнечного масла
воск пчелиный (со спичечный коробок)
желток от сваренного яйца.
В эмалированную посуду не менее 2-х литров ( у меня ковшик) вылить масло и бросить воск. Поставить на медленный огонь и, помешивая, растопить воск. Когда масло с воском закипит, брать желток маленькими кусочками и, растирая между пальцев, крошить в кипящее масло. Масло начнёт пениться. Ковшик убрать с огня, чтобы содержимое не убежало. Пусть в сторонке „перебушует“. Затем опять поставить на огонь и так делать, пока весь желток не расходуется.
Снять с огня (мазь готова). Пока ещё горячая — отфильтровать через ситечко.
Когда мазь остынет, поставить в холодильник. Мазь может храниться в холодильнике до 10 месяцев.
Мазь от пролежней и ран.
Если кому-то приходилось лежать в больнице в нейрохирургии — видели, наверное, тяжелейшие страдания людей различного возраста.
Так, однажды в отделение поступила женщина после автокатастрофы, у которой в области таза зияла страшная глубокая рана, и уже появились пролежни на животе.
Спасла мазь, которую нельзя назвать иначе, как чудодейственной! Потому как лечение проходило у меня на глазах.Зияющая рана затягивалась, розовела, а пролежни пропадали.
Рецептом поделился больной из соседней палаты.
Очень советую иметь этот рецепт мази от пролежней и ран у себя, ведь жизнь — не без облачный путь. Если кому-то покажется, что норма слишком велика, уменьшите ее на ½ или 1/3 каждого ингредиента.
Нам понадобится:
Прополис кусочком в 50 г измельчить,
пчелиный воск 10 г,
300 г чистого вазелина (продается в аптеке).
Взять эмалированную кастрюльку, положить в нее прополис, воск, вазелин и варить, постоянно помешивая, 1 час на медленном огне.
Снять с огня, остудить, добавить 150 г мёда, 500 г фурацилиновой мази (продается в аптеке).
Все хорошенько перемешать и проварить с момента закипания в течение 15 минут на медленном огне.
Остынет -разлить в чистые стеклянные баночки с крышкой.
Хранится мазь долго в прохладном месте»
© Татьяна Векленко
источник http://jenskiymir.com/blog/43046794984/CHudo-maz, -ot-ran, -prolezhney, -naryivov, -ozhogi, -boli-v-kolenyah?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_12&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
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