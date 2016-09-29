Чудо-мазь от ожогов, пролежней и ран

Чудо-мазь, от ран, пролежней, нарывов, ожоги, боли в коленях



Нашла я на просторах интернете хороший рецептик.

Вот что пишет автор Татьяна Векленко:

« Есть у меня рецепт одной чудесной мази. Это своего рода „спасатель“ в нашей семье. Эта мазь очень хорошо вытягивает гной.

Что ею лечат:

— гайморит (растопить в ложке немного мази и пока она горячая набрать в пипетку и закапать в нос раза два подряд через пару часов).

— гнойные отиты (марлевый жгутик, пропитанный мазью, вставляется в ухо),

— нарывы и чирьи,

— бронхи, боли в желудке (три раза в день по 1/3 ч. л. мази принимать до еды).

— фиброма, кисты яичника, воспаления (смазывать влагалище),

— трофические язвы,

— ожоги, боли в коленях.

Для приготовления мази нужно:

200 гр. подсолнечного масла

воск пчелиный (со спичечный коробок)

желток от сваренного яйца.

В эмалированную посуду не менее 2-х литров ( у меня ковшик) вылить масло и бросить воск. Поставить на медленный огонь и, помешивая, растопить воск. Когда масло с воском закипит, брать желток маленькими кусочками и, растирая между пальцев, крошить в кипящее масло. Масло начнёт пениться. Ковшик убрать с огня, чтобы содержимое не убежало. Пусть в сторонке „перебушует“. Затем опять поставить на огонь и так делать, пока весь желток не расходуется.

Снять с огня (мазь готова). Пока ещё горячая — отфильтровать через ситечко.

Когда мазь остынет, поставить в холодильник. Мазь может храниться в холодильнике до 10 месяцев.

Мазь от пролежней и ран.

Если кому-то приходилось лежать в больнице в нейрохирургии — видели, наверное, тяжелейшие страдания людей различного возраста.

Так, однажды в отделение поступила женщина после автокатастрофы, у которой в области таза зияла страшная глубокая рана, и уже появились пролежни на животе.

Спасла мазь, которую нельзя назвать иначе, как чудодейственной! Потому как лечение проходило у меня на глазах.Зияющая рана затягивалась, розовела, а пролежни пропадали.

Рецептом поделился больной из соседней палаты.

Очень советую иметь этот рецепт мази от пролежней и ран у себя, ведь жизнь — не без облачный путь. Если кому-то покажется, что норма слишком велика, уменьшите ее на ½ или 1/3 каждого ингредиента.

Нам понадобится:

Прополис кусочком в 50 г измельчить,

пчелиный воск 10 г,

300 г чистого вазелина (продается в аптеке).

Взять эмалированную кастрюльку, положить в нее прополис, воск, вазелин и варить, постоянно помешивая, 1 час на медленном огне.

Снять с огня, остудить, добавить 150 г мёда, 500 г фурацилиновой мази (продается в аптеке).

Все хорошенько перемешать и проварить с момента закипания в течение 15 минут на медленном огне.

Остынет -разлить в чистые стеклянные баночки с крышкой.

Хранится мазь долго в прохладном месте»

© Татьяна Векленко

источник http://jenskiymir.com/blog/43046794984/CHudo-maz, -ot-ran, -prolezhney, -naryivov, -ozhogi, -boli-v-kolenyah?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_12&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

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