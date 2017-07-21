Домашний сыр за 3 часа! Невероятно вкусный сыр, который содержит только натуральные продукты и ничего лишнего!

Сыры которые мы покупаем в магазине, не понятно из чего сделаны.

А ведь в сыр продукт полезный с большим содержанием кальция. Да и какой ребёнок не любит вермишель с сыром?!

В этом сыре все продукты натуральные, ничего лишнего, поэтому вы точно уверены, что вашему чаду этот сыр будет полезен.

Ингредиенты:

1 литр молока

1 ст.л.соли

200-300 г. сметаны

3 яйца

Приготовление:

Молоко ставим кипятить, посолив его. В это время взбиваем сметану с яйцами. Как молоко закипит, добавляете сметанную смесь и помешивая кипятите около 5 мин. Как только масса отделиться от сыворотки, откидываем эту массу на ситечко.(если нет капронового сите, можно использовать марлю). Даем полностью стечь жидкости. Через несколько часов можно есть! Если добавить немного куркумы, то сыр станет жёлтого цвета. Можно так же поэкспериментировать с добавлением пряных трав (например укропа) и меньшим количеством соли.

P.S. Говорят, что бы получились дырочки в сыре, нужно добавить соды, но лично я не пробывала, так как для детей это сомнительная польза

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