Домашний сыр за 3 часа! Невероятно вкусный сыр, который содержит только натуральные продукты и ничего лишнего!

Сыры которые мы покупаем в магазине, не понятно из чего сделаны.
А ведь в сыр продукт полезный с большим содержанием кальция. Да и какой ребёнок не любит вермишель с сыром?!
В этом сыре все продукты натуральные, ничего лишнего, поэтому вы точно уверены, что вашему чаду этот сыр будет полезен.
Ингредиенты:
- 1 литр молока
- 1 ст.л.соли
- 200-300 г. сметаны
- 3 яйца
Приготовление:
- Молоко ставим кипятить, посолив его.
- В это время взбиваем сметану с яйцами.
- Как молоко закипит, добавляете сметанную смесь и помешивая кипятите около 5 мин.
- Как только масса отделиться от сыворотки, откидываем эту массу на ситечко.(если нет капронового сите, можно использовать марлю).
- Даем полностью стечь жидкости.
- Через несколько часов можно есть!
- Если добавить немного куркумы, то сыр станет жёлтого цвета. Можно так же поэкспериментировать с добавлением пряных трав (например укропа) и меньшим количеством соли.
P.S. Говорят, что бы получились дырочки в сыре, нужно добавить соды, но лично я не пробывала, так как для детей это сомнительная польза
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