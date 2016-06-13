Хозяюшки! Я собрала для вас 6 лучших рецептов с куриными ножками. Разбирайте и готовьте себе на здоровье! Вкуснятина неимоверная!
1. Фаршированные куриные ножки
Ингредиенты:
Куриная голень
Грибы
Лук
Сыр
Соль,перец по вкусу
Приготовление:
1.Отделить кожу от мяса(так,как показано на фото). Срезать мясо с косточки
Отрубить кость при помощи топорика
2.Грибы обжариваем с луком
Из мяса,грибов ,лука сделать фарш. Натереть сыр и замесить в фарш.
Начиняем голень фаршем и закрепляем шпажкой
Отправляем в духовку на 1 час при 180-200 С
Приятного аппетита!
2. Куриные ножки с картофелем
Ингредиенты:
-куриные ножки,
-картофель,
-кусочек сала(или растительное масло),
-сметана,
-майонез,
-специи,
-соль,
-дольку лимона
Приготовление:
1.сковороду застелить фольгой
(так,чтобы с одной стороны остался длинный край) разложить кусочки сала(или влить 2-3 столовые ложки растительного масла),
разложить ножки, выдавить сок лимона и сбрызнуть ножки,
посолить,
посыпать специями, смешать сметану и майонез, смазать ножки;
2. очищенный картофель режем кружочками,укладываем рядом с ножками, чуть посолить,смазать сметаной и майонезом,посыпать специями,добавить 3-4 столовые ложки воды, накрыть фольгой;
3.поставить в духовку, нагретую до 180 С, выдержать 35- 40 минут, достать открыть фольгу и ещё в духовку на 15мин.,выставив 200 С.
3. Куриные ножки со сметаной и сыром
Ингредиенты:
— куриные ножки — 10-15 шт.
— сыр — 100 гр.
— сметана — 100-150 гр.
— чеснок — 5 зубчиков.
— приправа для курицы.
— соль, чёрный перец.
Приготовление:
1. Куриные ножки промыть в воде и тщательно посолить.
2. Выдавливаем чеснок с помощью чеснокодавилки, смешаем с чёрным перцем и приправой для курицы.
3. Втираем в каждую «ножку», а затем обмакнуть в сметане.
4. Выложить «ножки» на противень, смазанный топлёным или растительным маслом.
5. Сверху посыпать тёртым сыром.
6. Ставим в духовку и запекаем 30-40 минут при температуре 180 градусов.
4.Куриные ножки в соево- медовом соусе.
Блюдо просто отменное и хлопот на 1 минуту, главное здесь соус! Курица получается очень вкусная даже без предварительного маринования.
Вам потребуется:
количество куриного мяса зависит от порции
6 ст. ложек соев. соуса
4 ст. ложки кетчупа
2 ст. ложки меда
2 ч. ложки горчицы
4 зубчика чеснока (раздавить)
соль, перец по желанию и вкусу
Как готовить:
1. Обжариваем слегка ножки и заливаем их соусом.
2. Тушим на маленьком огоньке минут 15 до готовности, не забывая перевернуть мясо … всё!
Приятного аппетита!
5. Куриные ножки, запеченные со сливками.
Казалось бы, с чем мы уже только не запекали куриные голени? Со сливками – еще ни разу.
Вам потребуется:
2 стакана сливок
5 зубчиков чеснока, измельченных
1 столовая ложка поваренной соли
1 столовая ложка сахарного песка
1 ½ чайные ложки паприки
молотый черный перец
около 1 кг куриных голеней
оливковое масло
крупная морская соль
Как готовить:
1. Взбейте сливки с чесноком, солью, сахаром, паприкой и молотым черным перцем в миске.
2. Положите куриные голени в большой плотный мешок (или емкость с крышкой) и залейте сливочным маринадом. Закройте мешок и потрясите его. Охладите в течение по крайней мере 2 часов (лучше 24 — 48 часов).
3. Разогрейте духовку до 220С. Застелите форму для выпечки фольгой. Выньте курицу из маринада и разложите в форме. Немного полейте оливковым маслом, затем посыпьте паприкой и морской солью по вкусу.
4. Запекайте в течение 30 минут, до коричневого цвета. Подавайте сразу же.
Приятного аппетита!
6. Запеченные куриные ножки с сырной корочкой
Рецепт из серии «вбежала домой и быстро приготовила что-то умопомрачительно вкусное». Купили упаковку куриных голеней, сделали три телодвижения, отправили блюдо в духовку, а себя в душ, и через 30 минут все счастливы.
Ингредиенты:
— 1 кг куриных голеней
— 200 гр сметаны жирностью не менее 20%
— 150 гр сыра
— соль, черный перец
Куриные ножки моем и сразу каждую обсушиваем бумажным полотенцем. Складируем в миску.
Затем посыпаем солью и перцем. Соли пару чайных ложек, перца — сколько любите.
Перемешиваем хорошо руками, чтобы специи распределились по курице.
Выливаем сметану. Ее тоже присолим и поперчим слегка. Снова руками перемешиваем.
Раскладываем ножки в форму для запекания. Сверху выливаем соус, оставшийся в миске.
Сыр натираем на крупной терке. Посыпаем им курицу.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрим — до уверенной золотистой корочки.
Ж
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