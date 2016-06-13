





Хозяюшки! Я собрала для вас 6 лучших рецептов с куриными ножками. Разбирайте и готовьте себе на здоровье! Вкуснятина неимоверная!

1. Фаршированные куриные ножки

Ингредиенты:

Куриная голень

Грибы

Лук

Сыр

Соль,перец по вкусу

Приготовление:

1.Отделить кожу от мяса(так,как показано на фото). Срезать мясо с косточки

Отрубить кость при помощи топорика

2.Грибы обжариваем с луком

Из мяса,грибов ,лука сделать фарш. Натереть сыр и замесить в фарш.

Начиняем голень фаршем и закрепляем шпажкой

Отправляем в духовку на 1 час при 180-200 С

Приятного аппетита!

2. Куриные ножки с картофелем

Ингредиенты:

-куриные ножки,

-картофель,

-кусочек сала(или растительное масло),

-сметана,

-майонез,

-специи,

-соль,

-дольку лимона

Приготовление:

1.сковороду застелить фольгой

(так,чтобы с одной стороны остался длинный край) разложить кусочки сала(или влить 2-3 столовые ложки растительного масла),

разложить ножки, выдавить сок лимона и сбрызнуть ножки,

посолить,

посыпать специями, смешать сметану и майонез, смазать ножки;

2. очищенный картофель режем кружочками,укладываем рядом с ножками, чуть посолить,смазать сметаной и майонезом,посыпать специями,добавить 3-4 столовые ложки воды, накрыть фольгой;

3.поставить в духовку, нагретую до 180 С, выдержать 35- 40 минут, достать открыть фольгу и ещё в духовку на 15мин.,выставив 200 С.

3. Куриные ножки со сметаной и сыром

Ингредиенты:

— куриные ножки — 10-15 шт.

— сыр — 100 гр.

— сметана — 100-150 гр.

— чеснок — 5 зубчиков.

— приправа для курицы.

— соль, чёрный перец.

Приготовление:

1. Куриные ножки промыть в воде и тщательно посолить.

2. Выдавливаем чеснок с помощью чеснокодавилки, смешаем с чёрным перцем и приправой для курицы.

3. Втираем в каждую «ножку», а затем обмакнуть в сметане.

4. Выложить «ножки» на противень, смазанный топлёным или растительным маслом.

5. Сверху посыпать тёртым сыром.

6. Ставим в духовку и запекаем 30-40 минут при температуре 180 градусов.

4.Куриные ножки в соево- медовом соусе.

Блюдо просто отменное и хлопот на 1 минуту, главное здесь соус! Курица получается очень вкусная даже без предварительного маринования.

Вам потребуется:

количество куриного мяса зависит от порции

6 ст. ложек соев. соуса

4 ст. ложки кетчупа

2 ст. ложки меда

2 ч. ложки горчицы

4 зубчика чеснока (раздавить)

соль, перец по желанию и вкусу

Как готовить:

1. Обжариваем слегка ножки и заливаем их соусом.

2. Тушим на маленьком огоньке минут 15 до готовности, не забывая перевернуть мясо … всё!

Приятного аппетита!

5. Куриные ножки, запеченные со сливками.

Казалось бы, с чем мы уже только не запекали куриные голени? Со сливками – еще ни разу.

Вам потребуется:

2 стакана сливок

5 зубчиков чеснока, измельченных

1 столовая ложка поваренной соли

1 столовая ложка сахарного песка

1 ½ чайные ложки паприки

молотый черный перец

около 1 кг куриных голеней

оливковое масло

крупная морская соль

Как готовить:

1. Взбейте сливки с чесноком, солью, сахаром, паприкой и молотым черным перцем в миске.

2. Положите куриные голени в большой плотный мешок (или емкость с крышкой) и залейте сливочным маринадом. Закройте мешок и потрясите его. Охладите в течение по крайней мере 2 часов (лучше 24 — 48 часов).

3. Разогрейте духовку до 220С. Застелите форму для выпечки фольгой. Выньте курицу из маринада и разложите в форме. Немного полейте оливковым маслом, затем посыпьте паприкой и морской солью по вкусу.

4. Запекайте в течение 30 минут, до коричневого цвета. Подавайте сразу же.

Приятного аппетита!

6. Запеченные куриные ножки с сырной корочкой

Рецепт из серии «вбежала домой и быстро приготовила что-то умопомрачительно вкусное». Купили упаковку куриных голеней, сделали три телодвижения, отправили блюдо в духовку, а себя в душ, и через 30 минут все счастливы.

Ингредиенты:

— 1 кг куриных голеней

— 200 гр сметаны жирностью не менее 20%

— 150 гр сыра

— соль, черный перец

Куриные ножки моем и сразу каждую обсушиваем бумажным полотенцем. Складируем в миску.

Затем посыпаем солью и перцем. Соли пару чайных ложек, перца — сколько любите.

Перемешиваем хорошо руками, чтобы специи распределились по курице.

Выливаем сметану. Ее тоже присолим и поперчим слегка. Снова руками перемешиваем.

Раскладываем ножки в форму для запекания. Сверху выливаем соус, оставшийся в миске.

Сыр натираем на крупной терке. Посыпаем им курицу.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрим — до уверенной золотистой корочки.

Ж

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