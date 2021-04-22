





Домашняя выпечка к чаю — всегда отличная идея. Она наполняет весь дом нежным ароматом и буквально тает во рту! Недавно мы рассказывали, как приготовить пухленькие оладьи. А сейчас рекомендуем попробовать самый «вкусный» рецепт — пышный кекс на кефире.

© Depositphotos

Пышный кекс на кефире

Для этой выпечки не нужно особых умений, а ингредиенты найдутся на любой кухне. Пышный кекс готовится даже без миксера! Выпечка мягкая и воздушная, а у мякиша сладковатый сливочный вкус. Не блюдо, а произведение искусства. И готовится просто и быстро.

© YouTube

Ингредиенты

2 яйца

120 г сахара

30 г сливочного масла

250 мл кефира

300 г муки

10 г разрыхлителя

100 г изюма

Приготовление

Берем глубокую миску и вбиваем туда 2 яйца. Затем добавь туда 120 г сахара и перемешай. Это будет удобно сделать венчиком или даже ложкой. © YouTube Растопи 30 г сливочного масла и влей в смесь. Также добавь 250 мл кефира и перемешай. © YouTube Поэтапно высыпь 300 г муки. Лучше ее заранее просеять, чтобы тесто получилось воздушное. Также добавь 10 г разрыхлителя и замешивай тесто. © YouTube Далее добавь сухофрукты. Это может быть изюм, цукаты или курага. Перемешай их с тестом. © YouTube Выложи тесто в форму и поставь в духовку. Ее нужно включить на температуру 170 градусов. Выпекать примерно 30–35 минут до готовности. © YouTube

Наш пышный кекс на кефире готов! Каждый шаг рецепта можешь посмотреть в видео:

Рецепта проще не найти! Без миксера, из всего, что есть в холодильнике. Пышный кекс на кефире станет любимым лакомством всей семьи. Приятного аппетита!

The post Как я готовлю пышный кекс на кефире. Не понадобится даже миксер appeared first on Важно знать.

Источник Как я готовлю пышный кекс на кефире. Не понадобится даже миксер