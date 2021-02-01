Кладем творог и сухофрукты в бутылку и охлаждаем... крем-торт без выпечки

Нежный крем-торт из творога и сухофруктов не требует ни минуты выпечки, ведь теста в нем не будет вовсе. Нам просто нужно сложить в бутылку все ингредиенты, охладить в течение часа и десерт готов.
Для приготовления нам потребуется
350 граммов творога,
100 граммов сметаны,
20 граммов желатина,
100 миллилитров воды,
60 граммов меда,
5 миллилитров ванильной эссенции,
100 граммов грецких орехов,
50 граммов фундука, 50 граммов фисташек, 40 граммов кураги, 100 граммов клюквы, 100 граммов фиников. Творог отправляем в миску, к нем выливаем ванильную эссенцию, добавляем сметану и мед. Взбиваем все погружным блендером, чтобы получилась кремообразная масса.
Добавляем в нее клюкву, фундук и фисташки. Желатин растворяем в горячей воде и выливаем в творожную смесь тонкой струйкой. Финики и курагу мелко режем, также отправляем в миску. Следом за ними — грецкие орехи. Все хорошенько перемешиваем. У бутылки отрезаем горлышко.
Выкладываем в нее нашу смесь, накрываем фольгой и оставляем в холодильнике на 2 часа. Когда десерт приготовится, достаем его и с помощью ножниц и ножа избавляемся от бутылки. Делайте это осторожно, чтобы не повредить блюдо — творожная смесь застыла и сохранила форму.