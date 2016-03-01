КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ

Народные приметы для садоводов-огородников!

— Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам — будет портиться.

— Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже — на пятой.

— Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

— Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

— Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

— Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

— Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

— Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

— Лопаются сережки у березы — пора сеять хлеб.

— На иве появились пушистые «барашки» и зацветают нарциссы — пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

— Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня — можно сеять кукурузу. Дуб развивается — время для посева гороха.

— Лук — сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки.

— Распускаются вишни — сейте укроп.

— Цветение орешника, фиалки — самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

— Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

— Лягушка квакает — овес скажет : «Сейте меня». Самый поздний срок посева овса — когда цветут яблони.

— Лучший срок посева ячменя — когда лист на дубу размером с копейку.

— Рябина зацветает — можно сеять огурцы и помидоры.

— Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры.

— Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

http://vk.com/sad_u_ogorod?w=wall-65997559_93309

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