Необходимо:
Болгарский перец (крупный) – 4-5 шт.
Филе курицы — 1 шт.,
Помидор (небольшой) – 2-3 шт.
Лук зеленый — несколько перьев,
Укроп,
Йогурт без вкусовых добавок- 2 ст.л.
Сыр твердый — 100-150гр
Специи (у меня были средиземноморские травы),
соль,
перец,
Как делать:
Для начала чистим перцы от внутренностей. Только надо оставлять хвостики, чтобы внутри было больше места для начинки, которой будем наполнять каждую половинку. Конечно, лучше если вы все-таки взяли большие перцы, тогда порции будут побольше. Но так же можно сделать и побольше перцев, но с маленькими порциями мяса.
Для начинки необходимо нарезать куриное филе небольшими кусочками, примерно 1×1 см. Так удобнее будет накладывать фарш в половинки перчиков.
Отдельно обрабатываем помидорки. Для начала надо отделить шкурку. Для этого закипятить воду и опустить в нее помидоры примерно на минуту. Потом вынимаем помидоры, они быстро остывают и можно очень легко снять кожуру. Режем уже очищенные помидорки на маленькие кубики, примерно 0,5×0,5 см, больше не надо.
Отдельно нарезаем зеленый лук и петрушку.
Теперь надо смешать весь фарш вместе. Итак, смешиваем нарезанное куриное филе, нарезанные помидорки и зелень. Добавляем соль, перец и дополнительные специи по вкусу. Туда же добавляем 2 ст.л. йогурта без добавок. Все тщательно перемешиваем.
Теперь на противень, на котором будет готовится курица в перце выкладываем половинки перца. В каждую половинки накладываем уже готовую начинку с курицей.
Ставим на 30 минут в разогретую духовку на 180-200 градусов.
После 30 минут достаем противень и посыпаем каждый перец натертым сыром. Ставим еще на 10 минут – ждем, чтобы сыр расплавился и образовалась корочка.
Курица в перце готова. Приятного аппетита!
http://vk.com/wall-49008081_92285