Необходимо:









Болгарский перец (крупный) – 4-5 шт.



Филе курицы — 1 шт.,



Помидор (небольшой) – 2-3 шт.



Лук зеленый — несколько перьев,



Укроп,



Йогурт без вкусовых добавок- 2 ст.л.



Сыр твердый — 100-150гр



Специи (у меня были средиземноморские травы),



соль,



перец,







Как делать:







Для начала чистим перцы от внутренностей. Только надо оставлять хвостики, чтобы внутри было больше места для начинки, которой будем наполнять каждую половинку. Конечно, лучше если вы все-таки взяли большие перцы, тогда порции будут побольше. Но так же можно сделать и побольше перцев, но с маленькими порциями мяса.



Для начинки необходимо нарезать куриное филе небольшими кусочками, примерно 1×1 см. Так удобнее будет накладывать фарш в половинки перчиков.



Отдельно обрабатываем помидорки. Для начала надо отделить шкурку. Для этого закипятить воду и опустить в нее помидоры примерно на минуту. Потом вынимаем помидоры, они быстро остывают и можно очень легко снять кожуру. Режем уже очищенные помидорки на маленькие кубики, примерно 0,5×0,5 см, больше не надо.



Отдельно нарезаем зеленый лук и петрушку.



Теперь надо смешать весь фарш вместе. Итак, смешиваем нарезанное куриное филе, нарезанные помидорки и зелень. Добавляем соль, перец и дополнительные специи по вкусу. Туда же добавляем 2 ст.л. йогурта без добавок. Все тщательно перемешиваем.



Теперь на противень, на котором будет готовится курица в перце выкладываем половинки перца. В каждую половинки накладываем уже готовую начинку с курицей.



Ставим на 30 минут в разогретую духовку на 180-200 градусов.



После 30 минут достаем противень и посыпаем каждый перец натертым сыром. Ставим еще на 10 минут – ждем, чтобы сыр расплавился и образовалась корочка.



Курица в перце готова. Приятного аппетита!

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