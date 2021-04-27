Пасха на носу, а значит, пора присматривать рецепты для праздничного стола. Сегодня мы расскажем, как быстро и без заморочек испечь бездрожжевой кулич. Тесто получается нежным и воздушным как перышко, невероятно вкусным и сочным. А цедра лимона и сухофрукты добавляют интересный оттенок. Пеки, не пожалеешь!
Бездрожжевой кулич за час
Ингредиенты
- 230 г сливочного масла
- 440 г просеянной пшеничной муки
- 5 куриных яиц
- 1 лимон (цедра)
- 180 мл молока
- 12 г разрыхлителя для теста
- 200 г сахара
- 60 г цукатов
- 50 г изюма
Приготовление
- Для начала взбей миксером на протяжении 5-6 минут 5 куриных яиц вместе с сахаром. Должна получится пышная масса.
- Затем добавь к ней коровье молоко и сливочное масло. Перемешай к однородности на низких оборотах миксера.
- После этого нужно просеять пшеничную муку с разрыхлителем и смешать с яичной массой.
- Натри в тесто цедру одного лимона и добавь изюм и сухофрукты. Всё тщательно перемешай.
- Формы для запекания куличей нужно заполнить тестом чуть больше, чем наполовину. Если формы железные, а не бумажные, смажь их растительным маслом. А также не забудь застелить пергаментной бумагой.
- Выпекать пасхи нужно 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Треснутые верхушки выпечки при данном рецепте — это нормально. Неровный верхний слой можно легко скрыть сладкой глазурью.
В этом видео ты сможешь увидеть пошаговое приготовление куличей на бездрожжевом тесте:
Желаем каждой семье светлой Пасхи, вкусных праздничных блюд, мира и благодати!
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Источник Ленивый пасхальный кулич без дрожжей за один час