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Ленивый пасхальный кулич без дрожжей за один час



Пасха на носу, а значит, пора присматривать рецепты для праздничного стола. Сегодня мы расскажем, как быстро и без заморочек испечь бездрожжевой кулич. Тесто получается нежным и воздушным как перышко, невероятно вкусным и сочным. А цедра лимона и сухофрукты добавляют интересный оттенок. Пеки, не пожалеешь!

Бездрожжевой кулич© Youtube

Бездрожжевой кулич за час

Ингредиенты

  • 230 г сливочного масла
  • 440 г просеянной пшеничной муки
  • 5 куриных яиц
  • 1 лимон (цедра)
  • 180 мл молока
  • 12 г разрыхлителя для теста
  • 200 г сахара
  • 60 г цукатов
  • 50 г изюма

Приготовление

  1. Для начала взбей миксером на протяжении 5-6 минут 5 куриных яиц вместе с сахаром. Должна получится пышная масса.

    рецепт пасхи© Youtube

  2. Затем добавь к ней коровье молоко и сливочное масло. Перемешай к однородности на низких оборотах миксера.

    пасочки© Youtube

  3. После этого нужно просеять пшеничную муку с разрыхлителем и смешать с яичной массой.

    пасхальная выпечка© Youtube

  4. Натри в тесто цедру одного лимона и добавь изюм и сухофрукты. Всё тщательно перемешай.

    пасха© Youtube

  5. Формы для запекания куличей нужно заполнить тестом чуть больше, чем наполовину. Если формы железные, а не бумажные, смажь их растительным маслом. А также не забудь застелить пергаментной бумагой.

    куличи© Youtube

  6. Выпекать пасхи нужно 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Треснутые верхушки выпечки при данном рецепте — это нормально. Неровный верхний слой можно легко скрыть сладкой глазурью.

В этом видео ты сможешь увидеть пошаговое приготовление куличей на бездрожжевом тесте:

Желаем каждой семье светлой Пасхи, вкусных праздничных блюд, мира и благодати!

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Источник Ленивый пасхальный кулич без дрожжей за один час

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