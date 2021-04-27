Ленивый пасхальный кулич без дрожжей за один час







Пасха на носу, а значит, пора присматривать рецепты для праздничного стола. Сегодня мы расскажем, как быстро и без заморочек испечь бездрожжевой кулич. Тесто получается нежным и воздушным как перышко, невероятно вкусным и сочным. А цедра лимона и сухофрукты добавляют интересный оттенок. Пеки, не пожалеешь!

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Бездрожжевой кулич за час

Ингредиенты

230 г сливочного масла

440 г просеянной пшеничной муки

5 куриных яиц

1 лимон (цедра)

180 мл молока

12 г разрыхлителя для теста

200 г сахара

60 г цукатов

50 г изюма

Приготовление

Для начала взбей миксером на протяжении 5-6 минут 5 куриных яиц вместе с сахаром. Должна получится пышная масса. © Youtube Затем добавь к ней коровье молоко и сливочное масло. Перемешай к однородности на низких оборотах миксера. © Youtube После этого нужно просеять пшеничную муку с разрыхлителем и смешать с яичной массой. © Youtube Натри в тесто цедру одного лимона и добавь изюм и сухофрукты. Всё тщательно перемешай. © Youtube Формы для запекания куличей нужно заполнить тестом чуть больше, чем наполовину. Если формы железные, а не бумажные, смажь их растительным маслом. А также не забудь застелить пергаментной бумагой. © Youtube Выпекать пасхи нужно 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Треснутые верхушки выпечки при данном рецепте — это нормально. Неровный верхний слой можно легко скрыть сладкой глазурью.

В этом видео ты сможешь увидеть пошаговое приготовление куличей на бездрожжевом тесте:

Желаем каждой семье светлой Пасхи, вкусных праздничных блюд, мира и благодати!

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