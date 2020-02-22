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ЛУЧШИЕ МАСКИ ИЗ ЧЕСНОКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС

Чеснок с незапамятных времен является одним из лучших средств восстановления и укрепления волос. Однако последние исследования говорят о том, что в длинном списке преимуществ этого чудесного овоща есть и еще одно очень важное качество, а именно, способность предотвращать выпадение волос и усиливать их рост. Если это так, то чеснок может стать настоящим спасением для мужчин и женщин, которые столкнулись с такой деликатной проблемой, как потеря некогда пышных и густых волос.

ЛУЧШИЕ МАСКИ ИЗ ЧЕСНОКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС

О чем говорят исследования

Исследование 2007 года, опубликованное в индийском журнале дерматологии и венерологии, показало, что местное применение средств на основе чеснока помогает предотвратить массовое выпадение волос, уменьшает размеры проплешин и предупреждает появление залысин. К тому же, регулярное применение средств на основе чеснока улучшает рост волос и делает их более густыми.

Польза чеснока для волос

Многие обыватели уверены, что польза чеснока для волос объясняется предельно просто: присутствующий в этом овоще компонент аллицин, который придает чесноку характерный запах и вызывает жжение, способствует приливу крови к поверхности кожи, благодаря чему улучшается кровоснабжение на определенном участке эпидермиса и усиливается питание волосяных фолликул.

Однако на деле воздействие чеснока на волосы гораздо более многогранно. Для начала, скажем, что чеснок – это настоящая кладовая серы, элемента, который участвует в синтезе белка, в том числе и кератина, при дефиците которого волосы становятся ломкими и безжизненными. За это качество серу в народе прозвали «минералом красоты». Не менее ценным компонентом чеснока является и селен, который помогает усваиваться витамину E, а значит, улучшает питание корней волос и восстанавливает их структуру, избавляя волосы от слоения и секущихся концов. Присутствуют в чесноке и другие важные вещества, к примеру, витамин C, благодаря которому улучшается синтез коллагена. А ведь известно, что этот фибриллярный белок удерживает влагу в волосах, предотвращая их сухость и ломкость. Добавим также, что в чесноке присутствуют витамины группы B (тиамин и пиридоксин), которые улучшают кровообращение, в том числе и на коже головы.

А ведь кроме перечисленных витаминов и минералов в чесноке присутствует кальций, являющийся структурной составляющей волоса, железо, возвращающее блеск шевелюре, и медь, предупреждающая появление ранней седины.

Зная уникальный состав чеснока, стоит ли удивляться тому, что это растение присутствует во многих средствах для ухода за волосами. Однако учитывая дешевизну и доступность чеснока, маски и другие средства для борьбы с выпадением волос гораздо проще приготовить самостоятельно. Расскажем о наиболее эффективных способах применения чеснока для ухода за шевелюрой.

Чесночное масло от выпадения волос

Самым простым способом применения этого чудо-овоща является приготовление специального чесночного масла, которое не только прекрасно увлажнит волосы и вернет им здоровье, но также устранит перхоть, избавит от зуда и вернет сухим и тусклым волосам природный блеск. Приготовить такое масло не составит труда, нужно лишь залить горсть очищенных и разрезанных на несколько частей чесночных зубчиков 0,5 л оливкового масла и оставить средство на пару недель. Масло настаивается в темном и теплом месте, в тщательно закупоренной таре. Готовое масло процедить и можно втирать в кожу головы перед сном, не забыв надеть сверху шапочку для душа. Смывается средство утром, с применением мягкого шампуня.

Данный рецепт можно упростить еще больше. Тонко нарезанными зубчиками чеснока натираем голову в местах облысения или поредения волос, а спустя час наносим на кожу головы оливковое масло, после чего также надеваем шапочку и отправляемся спать. Смывается средство поутру. Как показывает практика, проводя три таких процедуры в течение недели, уже через полтора месяца вы сможете увидеть положительный результат.

Спиртовая настойка с чесноком от выпадения волос

Еще одним проверенным средством укрепления волос и восстановления пышной шевелюры является спиртовая настойка. Для ее приготовления очищаем и измельчаем 5–8 зубчиков чеснока, после чего помещаем их в бутылку, заливаем 0,5 л водки, закупориваем и оставляем на три дня. Процедив готовое средство, добавляем к нему горсть свежесрезанных цветов лопуха, вновь заливаем в бутылку и оставляем еще на неделю. Как только лекарство будет готово, сложите в несколько слоев марлю и, обмакнув ее в настойке, обработайте кожу головы в проблемных местах.

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Маски с чесноком от выпадения волос

Маска с чесноком и медом

Самым распространенным средством для борьбы с облысением являются разнообразные маски для волос на основе чеснока. В этом плане проще всего натереть несколько зубчиков чеснока на мелкой терке и смешать получившуюся кашицу со столовой ложкой меда. Готовую смесь нужно нанести на голову, втирая в места с обильным выпадением волос, а через час смыть водой с шампунем.

Маска с чесноком и соком лайма

Существует и другой способ приготовления маски от выпадения волос. Для этого необходимо взять 3 зубчика чеснока, 1 столовую ложку сока лайма и столько же жидкого меда. Раздавив чеснок и смешав его с медом и соком лайма, нанесите готовое средство на голову и утеплите целлофаном, а также теплым платком. Спустя 40 минут промойте голову с шампунем.

Маска с чесноком и соком алоэ

Поможет предотвратить облысение и следующая чесночная маска. Чтобы приготовить ее следует взять 2 яичных желтка, по чайной ложке меда и сока алоэ, а также 2 столовые ложки свежеприготовленной чесночной кашицы. Тщательно перемешав все компоненты, останется лишь нанести готовое средство на влажные волосы, а также на залысины и проплешины, после чего подождать 30 минут и промыть голову с шампунем.

Маска с чесноком и кефиром

Обладателям слишком жирных волос понадобится маска с чесноком и кефиром, которая поможет убрать жирный блеск, да к тому же укрепит волосы и предупредит их возможное выпадение. Готовится маска следующим образом: измельчаем 3-4 зубчика чеснока, заливаем кашицу половиной стакана кефира и наносим готовое народное средство на волосы и корни волос. После нанесения маски голову нужно слегка помассировать, чтобы средство лучше проникло в волосяные луковицы. Применение такой маски 2-3 раза в неделю на протяжении двух месяцев спасет вашу пышную шевелюру. А если вам при этом нужно избавиться от перхоти, добавляйте в маску по ложке касторового масла и меда.

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Маска с чесночным соком и голубой глиной

Получить чесночный сок совсем просто. Следует выбрать несколько крупных свежих чесночных зубчиков и пропустить их через давилку, а после отжать получившуюся кашицу, отделив сок. Взяв столовую ложку такого сока, соединив его с таким же количеством лимонного сока и 2 ст.л. голубой глины, мы получим мощное средство, которое, по отзывам, не только предотвращает выпадение волос, но и способствует восстановлению первоначального объема шевелюры. Нанеся такое средство на кожу головы, следует укрыть и утеплить голову, а спустя 1,5 часа смыть теплой водой с шампунем.

Маска из чеснока, яйца и йогурта

Самое мощное средство от облысения включает в себя максимум компонентов, во главе которых, конечно же, находится чеснок. Для того чтобы избавить себя от столь неприятной проблемы возьмите 5 зубчиков чеснока и измельчите их в блендере в кашу. К полученной кашице добавьте один желток, столовую ложку лимонного сока и такое же количество меда, половину стакана кефира и 3 ст.л. натурального йогурта. Хорошенько перемешав все ингредиенты, нанесите маску на кожу головы, не забыв втереть смесь в корни волос, после чего наденьте шапочку для душа и оставьте маску на 1 час. Такое средство, при условии использования его 2 раза в неделю, даст результат уже через месяц регулярного применения.

Луково-чесночная маска

Отдельно следует сказать о луково-чесночной маске. По признанию специалистов, это средство приходит на помощь в борьбе с выпадением волос тогда, когда не помогают другие средства и аптечные лекарства. Чтобы приготовить такую маску потребуется размять 3 зубчика чеснока и смешать кашицу с 1 ст.л. лукового сока, также полученного при измельчении лука. К этим компонентам следует добавить 2 ст.л. кефира и один яичный желток. Маска наносится на волосы и держится ровно час при условии утепления головы.

Аптечные средства

Если же у вас нет времени готовить замечательные маски для волос на основе чеснока, в аптеке вы сможете найти чесночную вытяжку, которая отлично восстанавливает поврежденные локоны и не дает волосам выпадать как прежде. Альтернативой вытяжке может стать настойка с чесноком – идеальное решение для людей с жирными волосами, у которых появились первые признаки облысения.

Как бороться с неприятным запахом

Многочисленные отзывы пользователей говорят о том, что регулярное использование средств на основе чеснока дает потрясающие результаты в борьбе с выпадением волос, появлением проплешин и залысин. И именно это побуждает миллионы людей раз за разом прибегать к помощи этого чудо-овоща. У пользователей в этом плане остается лишь один вопрос, как избавиться от неприятного запаха, который надолго остается в волосах и не исчезает даже после тщательного мытья головы.

По словам специалистов, запах чеснока удаляется очень просто. Для этого достаточно лишь ополоснуть волосы немного подкисленной водой, температурой не выше 40°C. Добавьте в теплую воду столовую ложку яблочного уксуса, хорошенько прополощите волосы по всей длине и неприятный запах тут же исчезнет. Альтернативой уксусу вполне может стать свежевыжатый апельсиновый или лимонный сок.

Здоровья вашим волосам и Вам!

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