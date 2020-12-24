Мясо по-капитански в духовке: сметается с тарелок за 5 минут! Быстро, просто и сытно.

Рецепт этого блюда знаком большинству хозяек в сильно искаженном варианте, когда все ингредиенты выкладываются слоями и щедро поливаются майонезом. Беда в том, что этот соус существенно влияет на вкус продуктов и никак не предназначен для термической обработки!
Оригинальный рецепт мяса по-капитански предусматривает запекание и подачу в порционных формах или небольших сковородках под молочным соусом бешамель. «Так Просто!» расскажет, как быстро и легко приготовить это вкуснейшее мясное блюдо без капли майонеза.
Мясо по-капитански
Ингредиенты на 4 порции
- 500 г свинины или говядины
- 2 луковицы
- 4–6 средних картофелин
- 4 ст. л. растительного масла
- 100 г твердого сыра
- соль, перец
Ингредиенты для соуса
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. муки
- 250 мл молока
- соль
Приготовление
- Картофелины очисти и отвари целиком до полуготовности в слегка подсоленной воде.
- Пока картофель варится, приготовь соус бешамель. Для этого распусти в сотейнике сливочное масло, добавь в него муку и, не снимая с огня, хорошо перемешай. Когда образуется белая пена на поверхности, влей холодное молоко и посоли, продолжая размешивать. Прогревай соус до момента закипания, но не кипяти, а сразу же сними с огня.
- Мясо разделай на куски и хорошо отбей с двух сторон.
- Лук нарежь кольцами, картофель — кружочками. Сыр натри.
- Правильнее это блюдо готовить в порционных формах для запекания, но за неимением таковых можно запечь мясо в одной большой емкости.
- Смажь форму растительным маслом, выложи слой лука, сверху отбивные. Слегка посоли и поперчи мясо, затем ровным слоем разложи ломтики картофеля.
- Щедро смажь картофель соусом и посыпь сыром. Помести формы в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–25 минут.
От аромата, витающего на кухне, кружится голова и текут слюнки… Еще одно абсолютно беспроигрышное блюдо, уместное для любого повода: от ужина в тесном семейном кругу до массового праздничного застолья.
Твои друзья непременно захотят узнать этот рецепт сочнейшего мяса, запеченного с картофелем!