Мясо по-капитански в духовке: сметается с тарелок за 5 минут! Быстро, просто и сытно.







Рецепт этого блюда знаком большинству хозяек в сильно искаженном варианте, когда все ингредиенты выкладываются слоями и щедро поливаются майонезом. Беда в том, что этот соус существенно влияет на вкус продуктов и никак не предназначен для термической обработки!

Оригинальный рецепт мяса по-капитански предусматривает запекание и подачу в порционных формах или небольших сковородках под молочным соусом бешамель. «Так Просто!» расскажет, как быстро и легко приготовить это вкуснейшее мясное блюдо без капли майонеза.

Мясо по-капитански

Ингредиенты на 4 порции

500 г свинины или говядины

2 луковицы

4–6 средних картофелин

4 ст. л. растительного масла

100 г твердого сыра

соль, перец

Ингредиенты для соуса

50 г сливочного масла

1 ст. л. муки

250 мл молока

соль

Приготовление

Картофелины очисти и отвари целиком до полуготовности в слегка подсоленной воде. Пока картофель варится, приготовь соус бешамель. Для этого распусти в сотейнике сливочное масло, добавь в него муку и, не снимая с огня, хорошо перемешай. Когда образуется белая пена на поверхности, влей холодное молоко и посоли, продолжая размешивать. Прогревай соус до момента закипания, но не кипяти, а сразу же сними с огня. Мясо разделай на куски и хорошо отбей с двух сторон. Лук нарежь кольцами, картофель — кружочками. Сыр натри.

Правильнее это блюдо готовить в порционных формах для запекания, но за неимением таковых можно запечь мясо в одной большой емкости. Смажь форму растительным маслом, выложи слой лука, сверху отбивные. Слегка посоли и поперчи мясо, затем ровным слоем разложи ломтики картофеля.

Щедро смажь картофель соусом и посыпь сыром. Помести формы в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–25 минут.





От аромата, витающего на кухне, кружится голова и текут слюнки… Еще одно абсолютно беспроигрышное блюдо, уместное для любого повода: от ужина в тесном семейном кругу до массового праздничного застолья.

Твои друзья непременно захотят узнать этот рецепт сочнейшего мяса, запеченного с картофелем!