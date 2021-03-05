Рецепты в духовке: топ 9 вкуснейших и полезных блюд, приготовленных в духовке

Рецепты для духовки бывают самые разные: это и мясные блюда, и овощные, и грибные. Обычно мы запекаем в духовке вторые блюда. Разные рецепты по-разному рассказывают, как готовить в духовке то или иное блюдо. В одних случаях, чтобы приготовить блюда в духовке, ее надо хорошенько разогреть, в других этого делать необязательно.
Рецепты в духовке: Мясная запеканка «Сытная»
Простая в приготовлении, очень вкусная и ароматная запеканка. Отличный вариант рецепта в духовке пошагово, когда надо очень сытно, вкусно и быстро накормить семью!
Подготовим все необходимые ингредиенты:
- 3 (три) шт — картофеля
- 300 (триста) гр — свино — говяжьего фарша
- 1 (одна) шт — помидор
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — яйца
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 100 (сто) гр — майонеза или сметаны
- соль по вкусу
- специи по вкусу
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- В свино-говяжий фарш добавьте яйцо, соль и перец по вкусу. Перемешайте
- Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
На дно смазанной растительным маслом формы выложите нарезанный картофель, посолите
- Чтобы картофель быстрее приготовился, а запеканка была сочной, нужно полить сверху соусом — для соуса перемешайте четыре ст. ложки майонеза или сметаны, три ст. ложки кипяченой воды, специи и соль. По желанию можно добавить горчицу
- Лук нарежьте полукольцами и выложите сверху, на картофель в соусе
- Следующим слоем будет фарш
- Помидоры нарежьте кружочками и выложите на фарш
- Сделайте майонезную сетку
- Посыпьте сверху тертым сыром.
Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте до мягкости картофеля. Проверять готовность примерно через 35 минут. Чтобы сыр слишком не румянился, можно прикрыть фольгой. Угощайтесь вкусной, сочной, нежной и сытной запеканкой! На здоровье!
Рис с мясом в духовке
Необычный способ приготовления риса! Получается очень вкусно и сытно! Советую всем!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 450 (четыреста пятьдесят) гр — мяса
- полтора стакана — риса
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — моркови
- специи по вкусу
- соль по вкусу
- 3 (три) ст. ложки — соевого соуса
- половина чайной ложки — карри (приправы)
- 750 (семьсот пятьдесят) мл — воды
Рецепт приготовления:
- Мясо нарежьте средними кусочками
- Морковь натрите на крупной тёрке
- Лук нарежьте мелко
- Обжарьте его на растительном масле
- Добавьте к луку мясо и морковь
- Добавьте соевый соус, карри, соль и приправы по вкусу. Убавьте огонь и тушите до готовности
- В форму для запекания в духовке выложите мясо, всыпьте рис, залейте водой, перемешайте.
Поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 градусах
- Рис получается рассыпчатым. Невероятно вкусным. Подавать с салатом их свежих овощей и зеленью. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Мясо по — французски с запеченным картофелем
Мясо по-французски — очень сытное блюдо, с сочетанием картофеля, помидоров и мяса. Это мясное блюдо подходит как для праздничного стола, так и для обычного ужина.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 7 (семь) шт — среднего картофеля
- 1 (один) кг — свинины (карбонад или шея)
- 2 (две) шт — лука
- 3 (три) шт — помидоров
- 200 (двести) гр — твердого сыра
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- приправа для мяса
- майонез
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Для начала замаринуем мясо (я обычно использую карбонад, мясо получается очень нежным)
- Нарежем вдоль карбонад кусочками не толще 2 см. Хорошенько натрем солью, перцем и приправой для мяса. Нарежем полукольцами лук, смешаем с мясом. Оставьте мариноваться желательно на ночь, в холодильник
- Почистим картофель и нарежем его кружочками
- Смажем противень растительным маслом и выложим слоями: картофель, мясо, смазанное майонезом, сверху мяса — лук, затем нарезанные кольцами помидоры
- Разогрейте предварительно духовку до 180°С и запекайте мясо в течение пятидесяти минут
- На терке натрите сыр и посыпьте им мясо, поставьте в духовку еще на десять минут
- Блюдо выглядит очень празднично! Отличный вариант для торжества! Когда есть рецепты в духовке с фото, можно приготовить очень вкусное и красивое блюдо! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Макароны в духовке с сыром, помидорами и зеленью
Наверное вам немного надоели банально отваренные макароны. Я могу предложить рецепт макарон в духовке (запеканка из макарон). В данном рецепте мы также добавим помидоры, зелень, чеснок и сыр, а при желании вы можно добавить в запеканку и фарш. Будет сытнее!
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- 200 (двести) гр — помидоров
- 300 (триста) гр — макарон
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 50 (пятьдесят) гр — панировочных сухарей
- 3 (три) зубчика — чеснока
- 1 (один) пучок — укропа
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Чеснок очистите и измельчите
- Укроп измельчите
- Сыр натрите на терке
- Разогрейте сковороду и выложите на нее 200 грамм сливочного масла
- Обжарьте на нем чеснок
- Затем выложите помидоры и обжаривайте еще минут пять
- Макароны отварите
- Выложите их в сковороду. Добавьте пятьдесят грамм сливочного масла
- Перемешайте и обжаривайте с помидорами пять минут
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями панировочными
- Выложите макароны с помидорами и чесноком в форму для запекания
- Сверху посыпьте тертым сыром, посыпьте измельченной зеленью, перцем, солью и отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 250 градусов на пять минут
- Невероятно аппетитное блюдо, ароматное! Можно также добавить в блюдо больше овощей. Фарша мясного или мелко нарезанного мяска. Импровизируйте. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Рецепты в духовке: Пирог из лаваша «А -ля пицца»
Быстрое блюдо в приготовлении, вкусное и сытное. Из лаваша с ветчиной, овощами и сыром. Начинка для пирога «а-ля пицца» будет особенно сочной, если добавить кетчуп и майонез.
Нам необходимы следующие ингредиенты:
- 200 (двести) гр — ветчины
- 150 (сто пятьдесят) гр — помидоров
- 2 (две) шт — тонкого лаваша
- 100 (сто) гр — маринованных огурцов
- пол штуки лука
- 200 (двести) гр — твердого сыра
- 5 (пять) ст. ложек — майонеза
- 3 (три) ст. ложки — кетчупа
- половина пучка петрушки
Рецепт приготовления:
- Ветчину нужно нарезать мелким кубиком
- Лук нарезать полукольцами
- Маринованные огурцы следует нарезать мелким кубиком, как и ветчину
- Помидоры нарезать средними кусочками
- Зелень крупно нарезать
- Твердый сыр натереть на крупной терке.
Разделить натертый сыр на три части
- Включите духовку на 180 градусов для предварительного разогрева.
На дно формы для запекания выложите лист лаваша так, чтобы его края свисали по бокам.
Смажьте лаваш слегка майонезом
- Второй лист лаваша выложите поперек, чтобы его края свисали с другой стороны и смажьте кетчупом
- Выложите нарезанную ветчину, лук и огурцы
- Начинку сверху намажьте майонезом
- Посыпьте одной частью тертого сыра
- Закройте начинку краями верхнего лаваша, смажьте сверху майонезом
- Выложите зелень и помидоры
- Также сверху немного майонеза
- Присыпьте второй частью сыра
- Закройте начинку нижним лавашом, подверните аккуратно края
- Смажьте лаваш небольшим количеством майонеза и посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте лаваш с ветчиной, овощами и сыром в предварительно разогретой духовке полчаса. Когда есть под рукой рецепты в духовке пошагово — так просто и легко приготовить сытный ужин! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Куриные тефтели в духовке, в сливочно — сырном соусе
Невероятно вкусное блюдо. Такое сочное, ароматное. Отличный вариант для праздничного стола. Предоставлю вам рецепт в духовке с фото, и вы сможете приготовить сытный и вкусный ужин для своей семьи!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 70 (семьдесят) гр — риса
- 350 (триста пятьдесят) гр — куриного фарша
- 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
- 1 (одна) шт — лука
- 4 (четыре) веточки — петрушки свежей
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Рис промойте, залейте водой (минимум 250 мл) и отварите почти до мягкости, чтобы внутри слегка хрусте, словно немного сыроват (минут 15). При варке рис немного подсолите. Сваренный рис промойте водой и остудите
- Лук очистите и нарежьте мелким кубиком
- В глубокой посуде смешайте рис, лук и фарш
- Посолите и поперчите по вкусу
- Зелень нарежьте мелко и добавьте в фарш. Перемешайте
- Смоченными в воде руками скатайте круглые тефтели из куриного фарша с рисом. Выложите тефтели в форму для запекания. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте тефтели в духовке 10 минут
- Подготовим соус для заливки. Смешайте тертый сыр и сливки. Перемешайте и по вкусу поперчите
- Достаньте тефтели из духовки и залейте соусом. После чего отправьте тефтели в сливочном соусе обратно в духовку. Запекайте еще 20 минут, до румяности. Сыр расплавится и образует аппетитную корочку. Готовые запеченные тефтели из куриного фарша с рисом подавайте к столу в горячем виде, присыпав свежей зеленью. Рецепты в духовке пошагово одни из самых востребованных и вкусных. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
Запеченное мясо в картофельной шубке
Мясо в картофельной шубке — отказаться невозможно! Интересный вариант с картошкой, мясом и сыром! Готовится легко, получается вкусно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Под силу и начинающим хозяюшкам!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 600 (шестьсот) гр — мясного фарша
- 900 (девятьсот) гр — картофеля
- 1 (одна) шт — лука
- 200 (двести) гр — твердого сыра
- 2 (две) шт — яиц
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- петрушка по вкусу
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Для начала сделаем начинку. Лук нарежьте мелким кубиком. И обжаривайте его на растительном масле до золотистого цвета
- Затем, к луку добавьте фарш и обжаривайте ещё минут 10.
Зелень петрушки мелко нарежьте и добавьте к фаршу с луком. Посолите и поперчите. Перемешайте и остудите Начинка готова.
- Теперь приготовим картофельную шубку. Картофель натрите на крупной тёрке. Тёртую картошку очень хорошо отожмите
- Сыр натрите на крупной терке
- Картофель смешайте с яйцами и половиной сыра. Также добавьте соль (осторожно, если сыр у вас солёный) и перец. Перемешайте
- Возьмите маленькую чашку и застелите дно и бока пищевой плёнкой. Выложите в чашку 2 ст. ложки с горкой картофельной массы и распределите ложкой, формируя «кармашек»
- Выложите на дно немножко сыра и 2 ст. ложки фарша с луком. Добавьте ещё 1 ст. ложку картофельной массы, закрывая начинку. Приподнимите края плёнки и заверните, формируя картофельные шары, где в центре будет фарш с сыром. Так поступаем со всей картофельной массой и фаршем.
Уберите плёнку, картофельные шарики выложите на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут
- Блюдо получилось очень интересным, необычным. Подавать с салатом из свежих овощей. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Куриные рулетики «Кордон Блю» в духовке
Если вам нужно быстро и вкусно приготовить ужин, тогда вы к тому рецепту! Наивкуснейшие рулетики «Кордон блю» (Le Cordon Bleu) из куриного филе, с добавлением ветчины и сыра, запеченные в духовке.
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 3 (три) ломтика — ветчины или колбасы
- 1 (одна) шт — куриного филе
- 2 (две) шт — яиц
- 3 (три) ломтика — сыра
- 100 (сто) гр — муки
- 100 (сто) гр — панировочных сухарей
- масло сливочное
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Куриное филе разрежьте на три тонких слайса, накройте пищевой пленкой или целлофановым пакетом и отбейте кухонным молотком
- Посолите курицу, поперчите
- На каждый кусочек курицы положите по ломтику ветчины (или колбасы) и сыра
- Сверните филе с начинкой рулетом
- Запанируйте куриные рулетики в муке, окуните во взбитые яйца и обваляйте в панировочных сухарях. Отправьте куриные рулетики в огнеупорную форму
- На каждый рулет положите кусочек сливочного масла
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут
- Готовить по рецептам в духовке с фото совсем не сложно. Главное, следовать всем рекомендациям. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
Пирожки с творогом и сыром из вытяжного теста в духовке
Пирожки из вытяжного теста, с творогом и сыром получаются очень вкусными и сытными. Вытяжное тесто благодаря растительному маслу после выпечки становится очень рассыпчатым. Приготовить это тесто не сложно. Возиться не нужно, а результат вам непременно понравится.
Нам необходимы следующие ингредиенты:
На тесто
- 200 (двести) мл — холодной воды
- 100 (сто) мл — растительного масла
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 500 (пятьсот) гр — муки
На начинку
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 200 (двести) гр — творога
- 1 (одна) шт — яиц
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- кунжут
Рецепт приготовления:
- Муку (3 с горками стакана ёмкостью 250 мл) просейте.
Растительное масло берите без запаха.
Творог годится любой жирности
- К просеянной муке добавьте соль. Перемешайте венчиком
- В центре мучной смеси сделайте лунку. Влейте масло и холодную воду
- Перемешайте ложкой, чтобы все сухие ингредиенты стали влажными
- Тесто замесите руками до образования мягкого колобка, не липнущего к рукам. Тесто получается очень приятным на ощупь и не требует дополнительного использования муки.
Накройте его пищевой плёнкой и отправьте на полчаса в холодильник
- Приготовим начинку: творог разомните вилкой, чтобы разбить крупные комочки
- Влейте к творогу яйцо. Вымесите вилкой до однородности
- Сыр натрите на средней тёрке.
Добавьте тёртый сыр к творогу. Хорошо перемешайте. При желании начинку подсолите и поперчите
- Тесто обомните и разрежьте пополам. Каждую половину подкатайте в шар
- Из каждого шара скатайте колбаску и разрежьте на восемь кусочков. В итоге у меня получилось шестнадцать
- Я делаю конвертик обычно. Форму конвертика или треугольника
- Выложите на каждый будущий пирожок немного начинки, защипите края
- Противень застелите пергаментом. Выложите на пергамент пирожки
- В посуде разболтайте яйцо.
Смажьте пирожки яйцом, посыпьте кунжутом и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, до румяной корочки. Приятного аппетита!
Источник Рецепты в духовке: топ 9 вкуснейших и полезных блюд, приготовленных в духовке