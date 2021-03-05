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Рецепты в духовке: топ 9 вкуснейших и полезных блюд, приготовленных в духовке

Рецепты для духовки бывают самые разные: это и мясные блюда, и овощные, и грибные. Обычно мы запекаем в духовке вторые блюда. Разные рецепты по-разному рассказывают, как готовить в духовке то или иное блюдо. В одних случаях, чтобы приготовить блюда в духовке, ее надо хорошенько разогреть, в других этого делать необязательно.

Рецепты в духовке: Мясная запеканка «Сытная»

Простая в приготовлении, очень вкусная и ароматная запеканка. Отличный вариант рецепта в духовке пошагово, когда надо очень сытно, вкусно и быстро накормить семью!

Рецепты в духовке

Подготовим все необходимые ингредиенты:

  1. 3 (три) шт — картофеля
  2. 300 (триста) гр — свино — говяжьего фарша
  3. 1 (одна) шт — помидор
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 1 (одна) шт — яйца
  6. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  7. 100 (сто) гр — майонеза или сметаны
  8. соль по вкусу
  9. специи по вкусу
  10. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • В  свино-говяжий фарш добавьте яйцо, соль и перец по вкусу. Перемешайте
  • Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
    На дно смазанной растительным маслом формы выложите нарезанный картофель, посолите
  • Чтобы картофель быстрее приготовился, а запеканка была сочной, нужно полить сверху соусом — для соуса перемешайте четыре ст. ложки майонеза или сметаны, три ст. ложки кипяченой воды, специи и соль. По желанию можно добавить горчицу
  • Лук нарежьте полукольцами и выложите сверху, на картофель в соусе
  • Следующим слоем будет фарш
  • Помидоры нарежьте кружочками и выложите на фарш
  • Сделайте майонезную сетку
  • Посыпьте сверху тертым сыром.
    Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте до мягкости картофеля. Проверять готовность примерно через 35 минут. Чтобы сыр слишком не румянился, можно прикрыть фольгой. Угощайтесь вкусной, сочной, нежной и сытной запеканкой! На здоровье!

Рис с мясом в духовке

Необычный способ приготовления риса! Получается очень вкусно и сытно! Советую всем!

Рецепты в духовке

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 450 (четыреста пятьдесят) гр — мяса
  2. полтора стакана — риса
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 1 (одна) шт — моркови
  5. специи по вкусу
  6. соль по вкусу
  7. 3 (три) ст. ложки — соевого соуса
  8. половина чайной ложки — карри (приправы)
  9. 750 (семьсот пятьдесят) мл — воды

Рецепт приготовления:

  • Мясо нарежьте средними кусочками
  • Морковь натрите на крупной тёрке
  • Лук нарежьте мелко
  • Обжарьте его на растительном масле
  • Добавьте к луку мясо и морковь
  • Добавьте соевый соус, карри, соль и приправы по вкусу. Убавьте огонь и тушите до готовности
  • В форму для запекания в духовке выложите мясо, всыпьте рис, залейте водой, перемешайте.
    Поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 градусах
  • Рис получается рассыпчатым. Невероятно вкусным. Подавать с салатом их свежих овощей и зеленью. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Мясо по — французски с запеченным картофелем

Мясо по-французски — очень сытное блюдо, с сочетанием картофеля, помидоров и мяса. Это мясное блюдо подходит как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Рецепты в духовке

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 7 (семь) шт — среднего картофеля
  2. 1 (один) кг — свинины (карбонад или шея)
  3. 2 (две) шт — лука
  4. 3 (три) шт — помидоров
  5. 200 (двести) гр — твердого сыра
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. приправа для мяса
  9. майонез
  10. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Для начала замаринуем мясо (я обычно использую карбонад, мясо получается очень нежным)
  • Нарежем вдоль карбонад кусочками не толще 2 см. Хорошенько натрем солью, перцем и приправой для мяса. Нарежем полукольцами лук, смешаем с мясом. Оставьте мариноваться желательно на ночь, в холодильник
  • Почистим картофель и нарежем его кружочками
  • Смажем противень растительным маслом и выложим слоями: картофель, мясо, смазанное майонезом, сверху мяса — лук, затем нарезанные кольцами помидоры
  • Разогрейте предварительно духовку до 180°С и запекайте мясо в течение пятидесяти минут
  • На терке натрите сыр и посыпьте им мясо, поставьте в духовку еще на десять минут
  • Блюдо выглядит очень празднично! Отличный вариант для торжества! Когда есть рецепты в духовке с фото, можно приготовить очень вкусное и красивое блюдо! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Макароны в духовке с сыром, помидорами и зеленью

Наверное вам немного надоели банально отваренные макароны. Я могу  предложить рецепт макарон в духовке (запеканка из макарон). В данном рецепте мы также добавим помидоры, зелень, чеснок и сыр, а при желании вы можно добавить в запеканку и фарш. Будет сытнее!

Рецепты в духовке

Нам необходимы следующие ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — помидоров
  2. 300 (триста) гр — макарон
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  4. 100 (сто) гр — сливочного масла
  5. 50 (пятьдесят) гр — панировочных сухарей
  6. 3 (три) зубчика — чеснока
  7. 1 (один) пучок — укропа
  8. соль по вкусу
  9. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Чеснок очистите и измельчите
  • Укроп измельчите
  • Сыр натрите на терке
  • Разогрейте сковороду и выложите на нее 200 грамм сливочного масла
  • Обжарьте на нем чеснок
  • Затем выложите помидоры и обжаривайте еще минут пять
  • Макароны отварите
  • Выложите их в сковороду. Добавьте пятьдесят грамм сливочного масла
  • Перемешайте и обжаривайте с помидорами пять минут
  • Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями панировочными
  • Выложите макароны с помидорами и чесноком в форму для запекания
  • Сверху посыпьте тертым сыром, посыпьте измельченной зеленью, перцем, солью и отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 250 градусов на пять минут
  • Невероятно аппетитное блюдо, ароматное! Можно также добавить в блюдо больше овощей. Фарша мясного или мелко нарезанного мяска. Импровизируйте. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Рецепты в духовке: Пирог из лаваша «А -ля пицца»

Быстрое блюдо в приготовлении, вкусное и сытное. Из лаваша с ветчиной, овощами и сыром. Начинка для пирога «а-ля пицца» будет особенно  сочной, если добавить кетчуп и майонез.

Рецепты в духовке

Нам необходимы следующие ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — ветчины
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — помидоров
  3. 2 (две) шт — тонкого лаваша
  4. 100 (сто) гр — маринованных огурцов
  5. пол штуки лука
  6. 200 (двести) гр — твердого сыра
  7. 5 (пять) ст. ложек — майонеза
  8. 3 (три) ст. ложки — кетчупа
  9. половина пучка петрушки

Рецепт приготовления:

  • Ветчину нужно нарезать мелким кубиком
  • Лук нарезать полукольцами
  • Маринованные огурцы следует нарезать мелким кубиком, как и ветчину
  • Помидоры нарезать средними кусочками
  • Зелень крупно нарезать
  • Твердый сыр натереть на крупной терке.
    Разделить натертый сыр на три части
  • Включите духовку на 180 градусов для предварительного разогрева.
    На дно формы для запекания выложите лист лаваша так, чтобы его края свисали по бокам.
    Смажьте лаваш слегка майонезом
  • Второй лист лаваша выложите поперек, чтобы его края свисали с другой стороны и смажьте кетчупом
  • Выложите нарезанную ветчину, лук и огурцы
  • Начинку сверху намажьте майонезом
  • Посыпьте одной частью тертого сыра
  • Закройте начинку краями верхнего лаваша, смажьте сверху майонезом
  • Выложите зелень и помидоры
  • Также сверху немного майонеза
  • Присыпьте второй частью сыра
  • Закройте начинку нижним лавашом, подверните аккуратно края
  • Смажьте лаваш небольшим количеством майонеза и посыпьте оставшимся сыром.
    Запекайте лаваш с ветчиной, овощами и сыром в предварительно разогретой духовке полчаса. Когда есть под рукой рецепты в духовке пошагово — так просто и легко приготовить сытный ужин! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Куриные тефтели в духовке, в сливочно — сырном соусе

Невероятно вкусное блюдо. Такое сочное, ароматное. Отличный вариант для праздничного стола. Предоставлю вам рецепт в духовке с фото, и вы сможете приготовить сытный и вкусный ужин для своей семьи!

Рецепты в духовке

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 70 (семьдесят) гр — риса
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — куриного фарша
  3. 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 4 (четыре) веточки — петрушки свежей
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Рис промойте, залейте водой (минимум 250 мл) и отварите почти до мягкости, чтобы внутри слегка хрусте, словно немного сыроват (минут 15). При варке рис немного подсолите. Сваренный рис промойте водой и остудите
  • Лук очистите и нарежьте мелким кубиком
  • В глубокой посуде смешайте рис, лук и фарш
  • Посолите и поперчите по вкусу
  • Зелень нарежьте мелко и добавьте в фарш. Перемешайте
  • Смоченными в воде руками скатайте круглые тефтели из куриного фарша с рисом. Выложите тефтели в форму для запекания. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте тефтели в духовке 10 минут
  • Подготовим соус для заливки. Смешайте тертый сыр и сливки. Перемешайте и по вкусу поперчите
  • Достаньте тефтели из духовки и залейте соусом. После чего отправьте тефтели в сливочном соусе обратно в духовку. Запекайте еще 20 минут, до румяности. Сыр расплавится и образует аппетитную корочку. Готовые запеченные тефтели из куриного фарша с рисом подавайте к столу в горячем виде, присыпав свежей зеленью. Рецепты в духовке пошагово одни из самых востребованных и вкусных. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Запеченное мясо в картофельной шубке

Мясо в картофельной шубке — отказаться невозможно! Интересный вариант с картошкой, мясом и сыром! Готовится легко, получается вкусно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Под силу и начинающим хозяюшкам!

Рецепты в духовке

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 600 (шестьсот) гр — мясного фарша
  2. 900 (девятьсот) гр — картофеля
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 200 (двести) гр — твердого сыра
  5. 2 (две) шт — яиц
  6. соль по вкусу
  7. черный молотый перец по вкусу
  8. петрушка по вкусу
  9. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Для начала сделаем начинку. Лук нарежьте мелким кубиком. И обжаривайте его на растительном масле до золотистого цвета
  • Затем, к луку добавьте фарш и обжаривайте ещё минут 10.
    Зелень петрушки мелко нарежьте и добавьте к фаршу с луком. Посолите и поперчите. Перемешайте и остудите Начинка готова.
  • Теперь приготовим картофельную шубку. Картофель натрите на крупной тёрке. Тёртую картошку очень хорошо отожмите
  • Сыр натрите на крупной терке
  • Картофель смешайте с яйцами и половиной сыра. Также добавьте соль (осторожно, если сыр у вас солёный) и перец. Перемешайте
  • Возьмите маленькую чашку и застелите дно и бока пищевой плёнкой. Выложите в чашку 2 ст. ложки с горкой картофельной массы и распределите ложкой, формируя «кармашек»
  • Выложите на дно немножко сыра и 2 ст. ложки фарша с луком. Добавьте ещё 1 ст. ложку картофельной массы, закрывая начинку. Приподнимите края плёнки и заверните, формируя картофельные шары, где в центре будет фарш с сыром. Так поступаем со всей картофельной массой и фаршем.
    Уберите плёнку, картофельные шарики выложите на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут
  • Блюдо получилось очень интересным, необычным. Подавать с салатом из свежих овощей. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Куриные рулетики «Кордон Блю» в духовке

Если вам нужно быстро и вкусно приготовить ужин, тогда вы к тому рецепту! Наивкуснейшие рулетики «Кордон блю» (Le Cordon Bleu) из куриного филе, с добавлением ветчины и сыра, запеченные в духовке.

Рецепты в духовке

Подготовим необходимые ингредиенты:

  1. 3 (три) ломтика — ветчины или колбасы
  2. 1 (одна) шт — куриного филе
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 3 (три) ломтика — сыра
  5. 100 (сто) гр — муки
  6. 100 (сто) гр — панировочных сухарей
  7. масло сливочное
  8. соль по вкусу
  9. черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе разрежьте на три тонких слайса, накройте пищевой пленкой или целлофановым пакетом и отбейте кухонным молотком
  • Посолите курицу, поперчите
  • На каждый кусочек курицы положите по ломтику ветчины (или колбасы) и сыра
  • Сверните филе с начинкой рулетом
  • Запанируйте куриные рулетики в муке, окуните во взбитые яйца и обваляйте в панировочных сухарях. Отправьте куриные рулетики в огнеупорную форму
  • На каждый рулет положите кусочек сливочного масла
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут
  • Готовить по рецептам в духовке с фото совсем не сложно. Главное, следовать всем рекомендациям. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Пирожки с творогом и сыром из вытяжного теста в духовке

Пирожки из вытяжного теста, с творогом и сыром получаются очень вкусными и сытными. Вытяжное тесто благодаря растительному маслу после выпечки становится очень рассыпчатым. Приготовить это тесто не сложно. Возиться не нужно, а результат вам непременно понравится.

Рецепты в духовке

Нам необходимы следующие ингредиенты:

На тесто

  1. 200 (двести) мл — холодной воды
  2. 100 (сто) мл — растительного масла
  3. 1 (одна) ч. ложка — соли
  4. 500 (пятьсот) гр — муки

На начинку

  1. 100 (сто) гр — твердого сыра
  2. 200 (двести) гр — творога
  3. 1 (одна) шт — яиц
  4. соль по вкусу
  5. черный молотый перец по вкусу
  6. кунжут

Рецепт приготовления:

  • Муку (3 с горками стакана ёмкостью 250 мл) просейте.
    Растительное масло берите без запаха.
    Творог годится любой жирности
  • К просеянной муке добавьте соль. Перемешайте венчиком
  • В центре мучной смеси сделайте лунку. Влейте масло и холодную воду
  • Перемешайте ложкой, чтобы все сухие ингредиенты стали влажными
  • Тесто замесите руками  до образования мягкого колобка, не липнущего к рукам. Тесто получается очень приятным на ощупь и не требует дополнительного использования муки.
    Накройте его пищевой плёнкой и отправьте на полчаса в холодильник
  • Приготовим начинку: творог разомните вилкой, чтобы разбить крупные комочки
  • Влейте к творогу яйцо. Вымесите вилкой до однородности
  • Сыр натрите на средней тёрке.
    Добавьте тёртый сыр к творогу. Хорошо перемешайте. При желании начинку подсолите и поперчите
  • Тесто обомните и разрежьте пополам. Каждую половину подкатайте в шар
  • Из каждого шара скатайте колбаску и разрежьте на восемь кусочков. В итоге у меня получилось шестнадцать
  • Я делаю конвертик обычно. Форму конвертика или треугольника
  • Выложите на каждый будущий пирожок немного начинки, защипите края
  • Противень застелите пергаментом. Выложите на пергамент пирожки
  • В посуде разболтайте яйцо.
    Смажьте пирожки яйцом, посыпьте кунжутом и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, до румяной корочки. Приятного аппетита!

 

Источник Рецепты в духовке: топ 9 вкуснейших и полезных блюд, приготовленных в духовке

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