Рецепты в духовке: топ 9 вкуснейших и полезных блюд, приготовленных в духовке

Рецепты для духовки бывают самые разные: это и мясные блюда, и овощные, и грибные. Обычно мы запекаем в духовке вторые блюда. Разные рецепты по-разному рассказывают, как готовить в духовке то или иное блюдо. В одних случаях, чтобы приготовить блюда в духовке, ее надо хорошенько разогреть, в других этого делать необязательно.

Рецепты в духовке: Мясная запеканка «Сытная»

Простая в приготовлении, очень вкусная и ароматная запеканка. Отличный вариант рецепта в духовке пошагово, когда надо очень сытно, вкусно и быстро накормить семью!

Подготовим все необходимые ингредиенты:

3 (три) шт — картофеля 300 (триста) гр — свино — говяжьего фарша 1 (одна) шт — помидор 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — яйца 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра 100 (сто) гр — майонеза или сметаны соль по вкусу специи по вкусу растительное масло

Рецепт приготовления:

В свино-говяжий фарш добавьте яйцо, соль и перец по вкусу. Перемешайте

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.

На дно смазанной растительным маслом формы выложите нарезанный картофель, посолите

На дно смазанной растительным маслом формы выложите нарезанный картофель, посолите Чтобы картофель быстрее приготовился, а запеканка была сочной, нужно полить сверху соусом — для соуса перемешайте четыре ст. ложки майонеза или сметаны, три ст. ложки кипяченой воды, специи и соль. По желанию можно добавить горчицу

Лук нарежьте полукольцами и выложите сверху, на картофель в соусе

Следующим слоем будет фарш

Помидоры нарежьте кружочками и выложите на фарш

Сделайте майонезную сетку

Посыпьте сверху тертым сыром.

Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекайте до мягкости картофеля. Проверять готовность примерно через 35 минут. Чтобы сыр слишком не румянился, можно прикрыть фольгой. Угощайтесь вкусной, сочной, нежной и сытной запеканкой! На здоровье!

Рис с мясом в духовке

Необычный способ приготовления риса! Получается очень вкусно и сытно! Советую всем!

Подготовим следующие ингредиенты:

450 (четыреста пятьдесят) гр — мяса полтора стакана — риса 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — моркови специи по вкусу соль по вкусу 3 (три) ст. ложки — соевого соуса половина чайной ложки — карри (приправы) 750 (семьсот пятьдесят) мл — воды

Рецепт приготовления:

Мясо нарежьте средними кусочками

Морковь натрите на крупной тёрке

Лук нарежьте мелко

Обжарьте его на растительном масле

Добавьте к луку мясо и морковь

Добавьте соевый соус, карри, соль и приправы по вкусу. Убавьте огонь и тушите до готовности

В форму для запекания в духовке выложите мясо, всыпьте рис, залейте водой, перемешайте.

Поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 градусах

Поставьте в духовку на 30-40 минут при 180 градусах Рис получается рассыпчатым. Невероятно вкусным. Подавать с салатом их свежих овощей и зеленью. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Мясо по — французски с запеченным картофелем

Мясо по-французски — очень сытное блюдо, с сочетанием картофеля, помидоров и мяса. Это мясное блюдо подходит как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Подготовим необходимые ингредиенты:

7 (семь) шт — среднего картофеля 1 (один) кг — свинины (карбонад или шея) 2 (две) шт — лука 3 (три) шт — помидоров 200 (двести) гр — твердого сыра соль по вкусу черный молотый перец по вкусу приправа для мяса майонез растительное масло

Рецепт приготовления:

Для начала замаринуем мясо (я обычно использую карбонад, мясо получается очень нежным)

Нарежем вдоль карбонад кусочками не толще 2 см. Хорошенько натрем солью, перцем и приправой для мяса. Нарежем полукольцами лук, смешаем с мясом. Оставьте мариноваться желательно на ночь, в холодильник

Почистим картофель и нарежем его кружочками

Смажем противень растительным маслом и выложим слоями: картофель, мясо, смазанное майонезом, сверху мяса — лук, затем нарезанные кольцами помидоры

Разогрейте предварительно духовку до 180°С и запекайте мясо в течение пятидесяти минут

На терке натрите сыр и посыпьте им мясо, поставьте в духовку еще на десять минут

Блюдо выглядит очень празднично! Отличный вариант для торжества! Когда есть рецепты в духовке с фото, можно приготовить очень вкусное и красивое блюдо! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Макароны в духовке с сыром, помидорами и зеленью

Наверное вам немного надоели банально отваренные макароны. Я могу предложить рецепт макарон в духовке (запеканка из макарон). В данном рецепте мы также добавим помидоры, зелень, чеснок и сыр, а при желании вы можно добавить в запеканку и фарш. Будет сытнее!

Нам необходимы следующие ингредиенты:

200 (двести) гр — помидоров 300 (триста) гр — макарон 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра 100 (сто) гр — сливочного масла 50 (пятьдесят) гр — панировочных сухарей 3 (три) зубчика — чеснока 1 (один) пучок — укропа соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Чеснок очистите и измельчите

Укроп измельчите

Сыр натрите на терке

Разогрейте сковороду и выложите на нее 200 грамм сливочного масла

Обжарьте на нем чеснок

Затем выложите помидоры и обжаривайте еще минут пять

Макароны отварите

Выложите их в сковороду. Добавьте пятьдесят грамм сливочного масла

Перемешайте и обжаривайте с помидорами пять минут

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте сухарями панировочными

Выложите макароны с помидорами и чесноком в форму для запекания

Сверху посыпьте тертым сыром, посыпьте измельченной зеленью, перцем, солью и отправьте наше блюдо запекаться в предварительно разогретую духовку до 250 градусов на пять минут

Невероятно аппетитное блюдо, ароматное! Можно также добавить в блюдо больше овощей. Фарша мясного или мелко нарезанного мяска. Импровизируйте. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Рецепты в духовке: Пирог из лаваша «А -ля пицца»

Быстрое блюдо в приготовлении, вкусное и сытное. Из лаваша с ветчиной, овощами и сыром. Начинка для пирога «а-ля пицца» будет особенно сочной, если добавить кетчуп и майонез.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

200 (двести) гр — ветчины 150 (сто пятьдесят) гр — помидоров 2 (две) шт — тонкого лаваша 100 (сто) гр — маринованных огурцов пол штуки лука 200 (двести) гр — твердого сыра 5 (пять) ст. ложек — майонеза 3 (три) ст. ложки — кетчупа половина пучка петрушки

Рецепт приготовления:

Ветчину нужно нарезать мелким кубиком

Лук нарезать полукольцами

Маринованные огурцы следует нарезать мелким кубиком, как и ветчину

Помидоры нарезать средними кусочками

Зелень крупно нарезать

Твердый сыр натереть на крупной терке.

Разделить натертый сыр на три части

Разделить натертый сыр на три части Включите духовку на 180 градусов для предварительного разогрева.

На дно формы для запекания выложите лист лаваша так, чтобы его края свисали по бокам.

Смажьте лаваш слегка майонезом

На дно формы для запекания выложите лист лаваша так, чтобы его края свисали по бокам. Смажьте лаваш слегка майонезом Второй лист лаваша выложите поперек, чтобы его края свисали с другой стороны и смажьте кетчупом

Выложите нарезанную ветчину, лук и огурцы

Начинку сверху намажьте майонезом

Посыпьте одной частью тертого сыра

Закройте начинку краями верхнего лаваша, смажьте сверху майонезом

Выложите зелень и помидоры

Также сверху немного майонеза

Присыпьте второй частью сыра

Закройте начинку нижним лавашом, подверните аккуратно края

Смажьте лаваш небольшим количеством майонеза и посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте лаваш с ветчиной, овощами и сыром в предварительно разогретой духовке полчаса. Когда есть под рукой рецепты в духовке пошагово — так просто и легко приготовить сытный ужин! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Куриные тефтели в духовке, в сливочно — сырном соусе

Невероятно вкусное блюдо. Такое сочное, ароматное. Отличный вариант для праздничного стола. Предоставлю вам рецепт в духовке с фото, и вы сможете приготовить сытный и вкусный ужин для своей семьи!

Подготовим следующие ингредиенты:

70 (семьдесят) гр — риса 350 (триста пятьдесят) гр — куриного фарша 50 (пятьдесят) гр — твердого сыра 1 (одна) шт — лука 4 (четыре) веточки — петрушки свежей соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Рис промойте, залейте водой (минимум 250 мл) и отварите почти до мягкости, чтобы внутри слегка хрусте, словно немного сыроват (минут 15). При варке рис немного подсолите. Сваренный рис промойте водой и остудите

Лук очистите и нарежьте мелким кубиком

В глубокой посуде смешайте рис, лук и фарш

Посолите и поперчите по вкусу

Зелень нарежьте мелко и добавьте в фарш. Перемешайте

Смоченными в воде руками скатайте круглые тефтели из куриного фарша с рисом. Выложите тефтели в форму для запекания. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте тефтели в духовке 10 минут

Подготовим соус для заливки. Смешайте тертый сыр и сливки. Перемешайте и по вкусу поперчите

Достаньте тефтели из духовки и залейте соусом. После чего отправьте тефтели в сливочном соусе обратно в духовку. Запекайте еще 20 минут, до румяности. Сыр расплавится и образует аппетитную корочку. Готовые запеченные тефтели из куриного фарша с рисом подавайте к столу в горячем виде, присыпав свежей зеленью. Рецепты в духовке пошагово одни из самых востребованных и вкусных. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Запеченное мясо в картофельной шубке

Мясо в картофельной шубке — отказаться невозможно! Интересный вариант с картошкой, мясом и сыром! Готовится легко, получается вкусно! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Под силу и начинающим хозяюшкам!

Подготовим следующие ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — мясного фарша 900 (девятьсот) гр — картофеля 1 (одна) шт — лука 200 (двести) гр — твердого сыра 2 (две) шт — яиц соль по вкусу черный молотый перец по вкусу петрушка по вкусу растительное масло

Рецепт приготовления:

Для начала сделаем начинку. Лук нарежьте мелким кубиком. И обжаривайте его на растительном масле до золотистого цвета

Затем, к луку добавьте фарш и обжаривайте ещё минут 10.

Зелень петрушки мелко нарежьте и добавьте к фаршу с луком. Посолите и поперчите. Перемешайте и остудите Начинка готова.

Зелень петрушки мелко нарежьте и добавьте к фаршу с луком. Посолите и поперчите. Перемешайте и остудите Начинка готова. Теперь приготовим картофельную шубку. Картофель натрите на крупной тёрке. Тёртую картошку очень хорошо отожмите

Сыр натрите на крупной терке

Картофель смешайте с яйцами и половиной сыра. Также добавьте соль (осторожно, если сыр у вас солёный) и перец. Перемешайте

Возьмите маленькую чашку и застелите дно и бока пищевой плёнкой. Выложите в чашку 2 ст. ложки с горкой картофельной массы и распределите ложкой, формируя «кармашек»

Выложите на дно немножко сыра и 2 ст. ложки фарша с луком. Добавьте ещё 1 ст. ложку картофельной массы, закрывая начинку. Приподнимите края плёнки и заверните, формируя картофельные шары, где в центре будет фарш с сыром. Так поступаем со всей картофельной массой и фаршем.

Уберите плёнку, картофельные шарики выложите на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут

Уберите плёнку, картофельные шарики выложите на противень и отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 40 минут Блюдо получилось очень интересным, необычным. Подавать с салатом из свежих овощей. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Куриные рулетики «Кордон Блю» в духовке

Если вам нужно быстро и вкусно приготовить ужин, тогда вы к тому рецепту! Наивкуснейшие рулетики «Кордон блю» (Le Cordon Bleu) из куриного филе, с добавлением ветчины и сыра, запеченные в духовке.

Подготовим необходимые ингредиенты:

3 (три) ломтика — ветчины или колбасы 1 (одна) шт — куриного филе 2 (две) шт — яиц 3 (три) ломтика — сыра 100 (сто) гр — муки 100 (сто) гр — панировочных сухарей масло сливочное соль по вкусу черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Куриное филе разрежьте на три тонких слайса, накройте пищевой пленкой или целлофановым пакетом и отбейте кухонным молотком

Посолите курицу, поперчите

На каждый кусочек курицы положите по ломтику ветчины (или колбасы) и сыра

Сверните филе с начинкой рулетом

Запанируйте куриные рулетики в муке, окуните во взбитые яйца и обваляйте в панировочных сухарях. Отправьте куриные рулетики в огнеупорную форму

На каждый рулет положите кусочек сливочного масла

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут

Готовить по рецептам в духовке с фото совсем не сложно. Главное, следовать всем рекомендациям. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Пирожки с творогом и сыром из вытяжного теста в духовке

Пирожки из вытяжного теста, с творогом и сыром получаются очень вкусными и сытными. Вытяжное тесто благодаря растительному маслу после выпечки становится очень рассыпчатым. Приготовить это тесто не сложно. Возиться не нужно, а результат вам непременно понравится.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

На тесто

200 (двести) мл — холодной воды 100 (сто) мл — растительного масла 1 (одна) ч. ложка — соли 500 (пятьсот) гр — муки

На начинку

100 (сто) гр — твердого сыра 200 (двести) гр — творога 1 (одна) шт — яиц соль по вкусу черный молотый перец по вкусу кунжут

Рецепт приготовления:

Муку (3 с горками стакана ёмкостью 250 мл) просейте.

Растительное масло берите без запаха.

Творог годится любой жирности

Растительное масло берите без запаха. Творог годится любой жирности К просеянной муке добавьте соль. Перемешайте венчиком

В центре мучной смеси сделайте лунку. Влейте масло и холодную воду

Перемешайте ложкой, чтобы все сухие ингредиенты стали влажными

Тесто замесите руками до образования мягкого колобка, не липнущего к рукам. Тесто получается очень приятным на ощупь и не требует дополнительного использования муки.

Накройте его пищевой плёнкой и отправьте на полчаса в холодильник

Накройте его пищевой плёнкой и отправьте на полчаса в холодильник Приготовим начинку: творог разомните вилкой, чтобы разбить крупные комочки

Влейте к творогу яйцо. Вымесите вилкой до однородности

Сыр натрите на средней тёрке.

Добавьте тёртый сыр к творогу. Хорошо перемешайте. При желании начинку подсолите и поперчите

Добавьте тёртый сыр к творогу. Хорошо перемешайте. При желании начинку подсолите и поперчите Тесто обомните и разрежьте пополам. Каждую половину подкатайте в шар

Из каждого шара скатайте колбаску и разрежьте на восемь кусочков. В итоге у меня получилось шестнадцать

Я делаю конвертик обычно. Форму конвертика или треугольника

Выложите на каждый будущий пирожок немного начинки, защипите края

Противень застелите пергаментом. Выложите на пергамент пирожки

В посуде разболтайте яйцо.

Смажьте пирожки яйцом, посыпьте кунжутом и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, до румяной корочки. Приятного аппетита!

Источник Рецепты в духовке: топ 9 вкуснейших и полезных блюд, приготовленных в духовке