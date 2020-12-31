Самый вкусный из всех яблочных пирогов — пирог «Восторг»

Сегодня мы будем готовить вкуснейший яблочный пирог. Казалось бы, что особенного может быть в пироге с яблоками? Вон их сколько — все вкусные. Но этот однозначно стоит особняком – рассыпчатый, нежный, хрустящий, тающий во рту – одним словом – восторг!

Ингридиенты:

Яблоки – 3 шт.,

яйца – 2 шт.,

сахар — 250г,

сок 1/2 лимона, мука — 350г (около 2-х стаканов объемом 250 мл),

разрыхлитель — 1,5 ч.л.,

сливочное масло или маргарин для выпечки — 200г,

ванильный сахар – 1 ч.л. или ванилин на кончике ножа.

Приготовление:

Яблоки порежьте кубиками 1*1 см, сбрызните лимонным соком, перемешайте и отставьте на время в сторонку.

Пока яблоки стоят, займемся тестом. Взбейте яйца в пену.

Смешайте муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Добавьте сухие ингредиенты во взбитые яйца,

перемешайте – смесь получится крошковая, так и должно быть.

Растопите масло в микро и добавьте в нашу крошку.

Перемешайте и замесите тесто.

Готовое тесто уберите на полчаса в холодильник – это необходимо, чтобы при выпечке масло из теста не «убежало». После этого разделите тесто на два одинаковых куска. Один кусок теста выложите в форму для выпечки и руками распределите по дну.

На тесто выложите яблочные кубики.

Вторую часть теста распределите поверх яблок.

У меня верхний слой получился тоненьким, еле-еле натянула. Но в процессе выпечки тесто увеличилось в объеме и все дырочки затянулись:). Отправляйте наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте минут 40, до золотистого цвета.

Свежевыпеченный пирог посыпьте сахарной пудрой

через ситечко и зовите домашних на чай!