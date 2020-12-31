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Самый вкусный из всех яблочных пирогов — пирог «Восторг»

Сегодня мы будем готовить вкуснейший яблочный пирог. Казалось бы, что особенного может быть в пироге с яблоками?  Вон их сколько  — все вкусные. Но этот однозначно стоит особняком – рассыпчатый, нежный, хрустящий, тающий во рту – одним словом – восторг! 

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

Ингридиенты:

 

Яблоки – 3 шт.,

яйца – 2 шт., 

сахар — 250г,

сок 1/2 лимона, мука — 350г (около 2-х стаканов объемом 250 мл),

разрыхлитель — 1,5 ч.л.,

сливочное масло или маргарин для выпечки — 200г,

ванильный сахар – 1 ч.л. или ванилин на кончике ножа.

 

 

Приготовление:

 

Яблоки порежьте кубиками 1*1 см, сбрызните лимонным соком, перемешайте и отставьте на время в сторонку.

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

Пока яблоки стоят, займемся тестом. Взбейте яйца в пену.

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

Смешайте муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Добавьте сухие ингредиенты во взбитые яйца, 

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

перемешайте – смесь получится крошковая, так и должно быть.

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

Растопите масло в микро и добавьте в нашу крошку. 

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

Перемешайте и замесите тесто.

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

 Готовое тесто уберите на полчаса в холодильник – это необходимо, чтобы при выпечке масло из теста не «убежало». После этого разделите тесто на два одинаковых куска. Один кусок теста выложите в форму для выпечки и руками распределите по дну. 

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

На тесто выложите яблочные кубики. 

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

Вторую часть теста распределите поверх яблок.

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

У меня верхний слой получился тоненьким, еле-еле натянула. Но в процессе выпечки тесто увеличилось в объеме и все дырочки затянулись:). Отправляйте наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте минут 40, до золотистого цвета.

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

Свежевыпеченный пирог посыпьте сахарной пудрой 

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

через ситечко и зовите домашних на чай!

Самый вкусный из всех яблочных пирогов - пирог «Восторг»

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