Самый вкусный из всех яблочных пирогов — пирог «Восторг»

Сегодня мы будем готовить вкуснейший яблочный пирог. Казалось бы, что особенного может быть в пироге с яблоками? Вон их сколько — все вкусные. Но этот однозначно стоит особняком – рассыпчатый, нежный, хрустящий, тающий во рту – одним словом – восторг!
Ингридиенты:
Яблоки – 3 шт.,
яйца – 2 шт.,
сахар — 250г,
сок 1/2 лимона, мука — 350г (около 2-х стаканов объемом 250 мл),
разрыхлитель — 1,5 ч.л.,
сливочное масло или маргарин для выпечки — 200г,
ванильный сахар – 1 ч.л. или ванилин на кончике ножа.
Приготовление:
Яблоки порежьте кубиками 1*1 см, сбрызните лимонным соком, перемешайте и отставьте на время в сторонку.
Пока яблоки стоят, займемся тестом. Взбейте яйца в пену.
Смешайте муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Добавьте сухие ингредиенты во взбитые яйца,
перемешайте – смесь получится крошковая, так и должно быть.
Растопите масло в микро и добавьте в нашу крошку.
Перемешайте и замесите тесто.
Готовое тесто уберите на полчаса в холодильник – это необходимо, чтобы при выпечке масло из теста не «убежало». После этого разделите тесто на два одинаковых куска. Один кусок теста выложите в форму для выпечки и руками распределите по дну.
На тесто выложите яблочные кубики.
Вторую часть теста распределите поверх яблок.
У меня верхний слой получился тоненьким, еле-еле натянула. Но в процессе выпечки тесто увеличилось в объеме и все дырочки затянулись:). Отправляйте наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте минут 40, до золотистого цвета.
Свежевыпеченный пирог посыпьте сахарной пудрой
через ситечко и зовите домашних на чай!