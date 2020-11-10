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Отрывок из интервью с монастырской травницей Еленой Федоровной Зайцевой: Мы бережем картошку, а сорняки
При смешивании пищеварительных ферментов пчел и смолистых веществ растений образуется клейкое вещество с уникальной
До сих пор учёные всего мира не могут чётко ответить — для чего были
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1. Фруктовый 1,5 кг свежих фруктов (какие угодно, только не бананы) делим на 5-6
Творожное печенье-пирожное с фруктами Понравился внешний вид пирожных. Когда собралась готовить и
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■ Обиды разъедают душу человека и могут переродиться в злокачественные опухоли. Поэтому не накапливайте в
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Сухой кашель: при сухом кашле очень эффективно пить влажные кисели из клюквы и смородины.
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