Сода и касторовое масло: 18 целебных свойств!

Представляем вашему вниманию чудодействующую смесь, которая способна избавить от целого ряда заболеваний, просто укрепить и омолодить организм. На такое способно сочетание двух ингредиентов: касторового масла и гидрокарбоната натрия (пищевой соды).

18 способов использования соды и касторового масла

Аллергия

Смешать 3 ст.л. соды, 1 ст.л. касторки.

Наносить смесь на тело массирующими движениями перед походом в душ. Оставить средство на коже на пару минут. Смыть в душе.

Также можно пить по 6 капель касторки один раз в день, чтобы избавиться от аллергии.

Грибок

Смешать 1 ст.л. касторки и 1 ст.л. соды.

Наносить средство на место, пораженное грибком. Оставить на месте на полчаса, после чего смыть и высушить кожу.

Синяки и кровоточащие раны

Аналогичный рецепт.

Боли в суставах

Аналогичный рецепт подходит для избавления от болей в коленном суставе.

Раздражение глаз

Смешать 1 ч.л. касторового масла и ½ ч.л. бикарбоната натрия.

Нанести на кожу век. Оставить на 20 мин. Смыть водой.

Помимо устранения раздражения глаз, средство также избавит от темных кругов вокруг глаз.

Катаракта

Закапывать глаза касторкой каждый день перед сном.

Омоложение кожи рук

Смешать 1 ст.л. касторового масла и 1 ст.л. соды.

Массировать скрабом кисти рук до 3 мин., хорошо смыть.

Кожные воспаления

Наносить средство на место поражения до полного избавления от воспаления.

Малоподвижность суставов

Массирующими движениями наносить то же средство на стопы.

Омоложение шеи

Аналогичный рецепт. Делать массаж каждый день на протяжении 3 месяцев.

Не только устранит кожные проблемы, но и избавит от охриплости.

Пигментные пятна

Перед сном нанести ту же смесь на кожу на 20 мин.

Папилломы

Тот же рецепт. Держать скраб на пораженном месте около получаса, затем хорошо смыть.

Укусы насекомых

Наносится то же средство раз в день, чтобы устранить зуд и болевые ощущения.

Бородавки

Нанести то же средство на место с бородавкой, обвязать повязкой. Снять повязку утром.

Так удастся избавиться от нароста за пару дней.

Боли в спине

Массирующими движениями нанести ту же смесь на поясницу.

Шум в ухе

Закапывать ухо несколькими каплями касторки раз в день.

Выпадение волос

Нанести касторку на кожу головы, массажными движениями втирать 5 мин.

Растяжки, стрии

Намазывать средство на пораженный участок раз в день, чтобы уменьшить тон и рельеф растяжек.

Оба ингредиента имеют низкую стоимость, поэтому купить их можно когда угодно. Если вас беспокоит хоть одна из перечисленных проблем, обязательно начните лечение касторовым маслом и содой прямо сейчас.

