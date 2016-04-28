Солевые примочки от варикоза

С варикозным расширением вен я столкнулась после беременности. Внезапно заметила, что ноги стали отекать и болеть, а потом обнаружила и «вязь» вен. Для меня это было потрясение! Мне почему-то казалось, что это болезнь женщин пенсионного возраста. Мне же еще и 30-ти нет!
К врачу я со своей бедой не ходила. Даже не представляю, к кому идти надо. Но с болью в ногах я распрощалась. И вены стали видны гораздо меньше. Сделать это не так сложно, как может показаться. Чтобы вены не расширялись, женщинам необходимо повышать их тонус. Для этого вам нужно
будет купить пакет морской соли. Она продается во многих магазинах и аптеках. Только будет лучше, если вы купите чистую морскую соль, без всяких примесей или красителей (порой она продается очень ярких цветов).
Морскую соль смешайте с водой, которой надо совсем не много. Необходимо, что бы получилась соляная кашица. Это не сложно, так как морская соль растворяется не так быстро, как поваренная. Кашицу поставьте в холодильник, чтобы она охладилась до 0 градусов. Я ставлю ее на часок на верхнюю полку холодильника. Примочка готова! Сложите в несколько слоев марлю или другую хлопчатобумажную ткань и положите на нее соляную кашицу. Этот компресс положите на больное место. Есть возможность — посидите отдохните. Много дел — прибинтуйте марлю к ноге и занимайтесь своими делами. Суть в том, что морская соль сама по себе очень полезна. Она усиливает приток крови, ускоряет процесс заживления. А холодная соль еще и тонизирует, тренирует и закаляет сосуды, поэтому, как только она согрелась, снимайте компресс. Больное место оботрите мокрым холодным полотенцем, одновременно делая легкий массаж.
Эту процедуру надо проводить 2 раза в день — утром и вечером. Много времени она не занимает, так что это нетрудно. Делайте так в течение недели. Уже за это время вы почувствуете значительное улучшение, но после перерыва курс можно проводить. Есть только одно замечание: если у вас варикоз осложнен флебитом, то будьте очень осторожны! Лучше всего не рисковать и не делать процедуры больше трех дней подряд. Желаю всем женщинам крепкого здоровья! Берегите себя!
Ж
https://vk.com/wall-43187100_196188