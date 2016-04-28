Солевые примочки от варикоза







С варикозным расширением вен я столкнулась после беременности. Внезапно заметила, что ноги стали отекать и болеть, а потом обнаружи­ла и «вязь» вен. Для меня это было потрясение! Мне почему-то каза­лось, что это болезнь женщин пенси­онного возраста. Мне же еще и 30-ти нет!

К врачу я со своей бедой не ходила. Даже не представляю, к кому идти надо. Но с болью в ногах я распро­щалась. И вены стали видны гораздо меньше. Сделать это не так сложно, как может показаться. Чтобы вены не расширялись, жен­щинам необходимо повышать их то­нус. Для этого вам нужно

будет ку­пить пакет морской соли. Она прода­ется во многих магазинах и аптеках. Только будет лучше, если вы купите чистую морскую соль, без всяких примесей или красителей (порой она продается очень ярких цветов).

Мор­скую соль смешайте с водой, кото­рой надо совсем не много. Необхо­димо, что бы получилась соляная ка­шица. Это не сложно, так как мор­ская соль растворяется не так быст­ро, как поваренная. Кашицу поставь­те в холодильник, чтобы она охлади­лась до 0 градусов. Я ставлю ее на часок на верхнюю полку холодильни­ка. Примочка готова! Сложите в не­сколько слоев марлю или другую хлопчатобумажную ткань и положите на нее соляную кашицу. Этот ком­пресс положите на больное место. Есть возможность — посидите отдох­ните. Много дел — прибинтуйте мар­лю к ноге и занимайтесь своими де­лами. Суть в том, что морская соль сама по себе очень полезна. Она усилива­ет приток крови, ускоряет процесс заживления. А холодная соль еще и тонизирует, тренирует и закаляет со­суды, поэтому, как только она согре­лась, снимайте компресс. Больное место оботрите мокрым холодным полотенцем, одновременно делая легкий массаж.

Эту процедуру надо проводить 2 ра­за в день — утром и вечером. Много времени она не занимает, так что это нетрудно. Делайте так в течение недели. Уже за это время вы почув­ствуете значительное улучшение, но после перерыва курс можно прово­дить. Есть только одно замечание: если у вас варикоз осложнен флебитом, то будьте очень осторожны! Лучше все­го не рисковать и не делать процеду­ры больше трех дней подряд. Желаю всем женщинам крепкого здоровья! Берегите себя!

Ж

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